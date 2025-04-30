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Ты делаешь всё правильно, но вес стоит? Скорее всего, причина здесь

2:57
Спорт

Ты питаешься правильно, тренируешься, а стрелка весов всё ещё на месте? Такое бывает. Иногда причина скрывается в самых неожиданных мелочах, которые легко упустить из виду. Разберёмся, что может мешать тебе достигнуть желаемого результата.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

1. Ты сидела на диетах

Резкое ограничение калорий воспринимается организмом как сигнал бедствия: впереди голод! В ответ тело начинает экономить каждый грамм жира. Поэтому диеты часто приводят к обратному эффекту: после быстрого похудения вес возвращается с запасом.

Что делать: забудь о жёстких ограничениях. Переходи на здоровое питание постепенно, снижая вес на 1-2 кг в месяц.

2. Мало движения в повседневной жизни

Фитнес раз в неделю не компенсирует многочасовое сидение в офисе и дома. При долгом отсутствии активности падает уровень липазы — фермента, отвечающего за расщепление жиров.

Что делать: двигайся больше в течение дня — пешие прогулки, лестницы вместо лифта, лёгкая зарядка в обеденный перерыв.

3. Скрытые калории

Фастфуд, готовые салаты, фруктовые соки и йогурты с добавками — главные ловушки. Даже не замечая, можно набрать сотни лишних калорий.

Что делать: выбирай простую еду — свежие овощи, натуральный йогурт, домашние блюда без добавленного сахара и переработанных продуктов.

4. Эффект плато

Поначалу вес легко снижается, а потом вдруг застывает. Это естественно: организму требуется меньше энергии, когда масса тела уменьшается.

Что делать: пересчитай свою потребность в калориях и аккуратно сократи рацион на 100-200 ккал. Главное — не опускаться ниже базового обмена веществ.

5. Недостаток сна

Ночью организм восстанавливается. Если спать меньше 7,5 часов, наутро мозг требует "быстрой" энергии — сладости и фастфуда.

Что делать: старайся засыпать в одно и то же время, за час до сна убирай гаджеты и переключайся на спокойные занятия, например, чтение.

6. Стресс

Переживания повышают уровень кортизола, который усиливает накопление жира, особенно в области живота. К тому же стресс провоцирует переедание.

Что делать: замени привычку "заедать" стресс на прогулки, танцы, йогу или любую активную нагрузку.

7. Проблемы со здоровьем

Иногда стойкий лишний вес связан с нарушениями в организме: от эндокринных проблем до заболеваний сердца и ЖКТ.

Что делать: если вес не уходит при правильном питании и активности, стоит пройти обследование у врача.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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