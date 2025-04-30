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Лежишь у стены — худеешь: как работает магия простого движения

2:07
Спорт

Живот и ягодицы — две самые упрямые зоны на теле, где результат обычно даётся небыстро. Но если грамотно подойти к делу, даже короткие тренировки начнут работать! Особенно если выбрать упражнения, которые задействуют сразу несколько групп мышц.

Похудение
Фото: Freepik by jcomp
Похудение

Если нет желания проводить часы в спортзале, начни с малого: всего 90 секунд в день — и ты заметишь, как меняется отражение в зеркале.

Мини-тренировка для живота и ягодиц: как выполнять

Это элементарное, но мощное упражнение прекрасно подходит для домашних условий. Оно помогает укрепить пресс, ягодицы и ноги одновременно.

Пошаговая инструкция:

  1. Ляг на спину рядом со стеной.

  2. Закинь ноги на стену так, чтобы колени образовали прямой угол между бедрами и стеной.

  3. Настрой положение тела: стопы должны плотно прижиматься к стене, корпус располагай на комфортном расстоянии.

  4. Сделай глубокий вдох.

  5. На выдохе медленно подними таз вверх, задействуя пресс, ягодицы и мышцы ног.

  6. На вдохе плавно опусти таз обратно на пол.

  7. Повторяй подъемы в течение 30 секунд.

  8. Сделай короткую паузу и повтори ещё два подхода.

Вариации для продвинутых:

  • Сначала держи руки на полу для устойчивости.

  • Затем можешь скрестить их на груди.

  • Для усложнения попробуй заносить руки за голову и делать небольшие махи в сторону стены при подъеме таза — так ты увеличишь нагрузку на мышцы живота.

Почему это упражнение работает

Мини-комплекс сочетает сразу несколько важных элементов:

  • Статическое удержание ног активирует мышцы кора.

  • Подъем таза укрепляет ягодицы и нижнюю часть спины.

  • Работа руками повышает общую координацию и активирует дополнительные мышцы пресса.

При регулярном выполнении даже столь короткая тренировка запускает процессы укрепления мышц, помогает улучшить осанку и постепенно приближает к более стройной фигуре.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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