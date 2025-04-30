Лежишь у стены — худеешь: как работает магия простого движения

2:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Живот и ягодицы — две самые упрямые зоны на теле, где результат обычно даётся небыстро. Но если грамотно подойти к делу, даже короткие тренировки начнут работать! Особенно если выбрать упражнения, которые задействуют сразу несколько групп мышц.

Фото: Freepik by jcomp Похудение

Если нет желания проводить часы в спортзале, начни с малого: всего 90 секунд в день — и ты заметишь, как меняется отражение в зеркале.

Мини-тренировка для живота и ягодиц: как выполнять

Это элементарное, но мощное упражнение прекрасно подходит для домашних условий. Оно помогает укрепить пресс, ягодицы и ноги одновременно.

Пошаговая инструкция:

Ляг на спину рядом со стеной. Закинь ноги на стену так, чтобы колени образовали прямой угол между бедрами и стеной. Настрой положение тела: стопы должны плотно прижиматься к стене, корпус располагай на комфортном расстоянии. Сделай глубокий вдох. На выдохе медленно подними таз вверх, задействуя пресс, ягодицы и мышцы ног. На вдохе плавно опусти таз обратно на пол. Повторяй подъемы в течение 30 секунд. Сделай короткую паузу и повтори ещё два подхода.

Вариации для продвинутых:

Сначала держи руки на полу для устойчивости.

Затем можешь скрестить их на груди.

Для усложнения попробуй заносить руки за голову и делать небольшие махи в сторону стены при подъеме таза — так ты увеличишь нагрузку на мышцы живота.

Почему это упражнение работает

Мини-комплекс сочетает сразу несколько важных элементов:

Статическое удержание ног активирует мышцы кора.

Подъем таза укрепляет ягодицы и нижнюю часть спины.

Работа руками повышает общую координацию и активирует дополнительные мышцы пресса.

При регулярном выполнении даже столь короткая тренировка запускает процессы укрепления мышц, помогает улучшить осанку и постепенно приближает к более стройной фигуре.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

