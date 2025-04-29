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Как похудеть, если спорт надоел: новая реальность ленивых тренировок

2:52
Спорт

Ходить в спортзал тяжело? Не хочется "умирать" на беговой дорожке? Отличная новость: существуют эффективные способы похудеть и укрепить тело без истощающих тренировок! Сегодня рассказываем о техниках, которые работают без боли, слёз и бешеного темпа.

Медитация
Фото: Flickr by Moyan Brenn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медитация

Можно ли похудеть без спорта

Физическая активность действительно важна для здоровья. Недостаток движения приводит к ожирению, варикозу, диабету и даже проблемам с сердцем. Но это не значит, что надо сразу покупать абонемент в фитнес-клуб и ходить туда в изнеможении.

Сегодня есть более щадящие методы: умеренные прогулки, лёгкие растяжки, дыхательные практики и нейрофитнес. Они подходят даже тем, кому классические тренировки противопоказаны.

Что такое "ленивые тренировки"

Это не магия, а система упражнений, которые задействуют тело без серьёзных нагрузок. В их основе:

  • правильное дыхание;

  • лёгкие, но регулярные движения;

  • создание новых нейронных связей через нейрофитнес.

"Ленивые" техники популярны уже десятилетиями. Они помогают укрепить пресс, уменьшить живот и сохранить хорошую осанку — без тяжёлых гантелей и бесконечных кругов на стадионе.

Дыхательные гимнастики для похудения

Классическая техника — дыхание по системе 2/4:

  • вдох через нос на 2 счёта, надувая живот;

  • выдох через губы на 4 счёта, максимально подтягивая живот к позвоночнику.

Регулярная практика укрепляет поперечную мышцу живота — ту самую, которая отвечает за осиную талию. В отличие от качания пресса, которое часто только увеличивает объём талии, дыхательные практики реально делают её тоньше.

Примеры лёгких дыхательных упражнений:

  • Наклон в сторону: встаньте прямо, на вдохе — исходное положение, на выдохе — лёгкий наклон в сторону с опорой на согнутое колено.

  • Подъём ноги: стоя на одной ноге, другую поставьте на носок. На выдохе — лёгкое разгибание опорной ноги с одновременным подъёмом второй.

  • Скручивание: руки за головой (без напряжения шеи), на выдохе — скрутка корпуса к выставленной вперёд ноге.

Нейрофитнес: тренируем тело через мозг

Нейрофитнес — новая звезда на фитнес-горизонте. Простые упражнения, например:

  • чистка зубов неведущей рукой,

  • письмо обеими руками одновременно,

создают новые нейронные связи, активируя мышцы всего тела через работу мозга. Ученые уже доказали: мышцы у тех, кто тренирует мозг, становятся крепче!

Хотите попробовать? Начните с малого — и добавляйте нейронагрузку в обычные дела.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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