30 отжиманий в день: лёгкий путь к идеальной фигуре или опасная ловушка?

В преддверии пляжного сезона многие стремятся быстро привести себя в форму, прибегая к диетам и активным тренировкам. Среди популярных рекомендаций — отжимания, универсальное упражнение, которое одновременно задействует грудь, руки, спину и пресс.

Фото: freepik отжимания

Чем полезны отжимания

Считается, что регулярное выполнение 30 отжиманий с колен в день помогает подтянуть основные группы мышц, улучшить осанку и повысить общую выносливость. Упражнение подходит как новичкам, так и опытным спортсменам — именно в этом его универсальность.

Бонусом становится положительное влияние на сердечно-сосудистую систему: отжимания способствуют улучшению работы сердца и укреплению суставов.

Можно ли отжиматься каждый день

Фитнес-тренер Валерий Панфилов отмечает: ежедневные тренировки допустимы, но только при условии правильного питания и разумной нагрузки. Регулярные отжимания действительно укрепляют мышцы и повышают выносливость, однако тело нуждается и в восстановлении.

О чём стоит помнить

Постоянные нагрузки без перерывов могут привести к переутомлению, снижению эффективности тренировок и даже к травмам. Особенно осторожными стоит быть тем, кто имеет проблемы с суставами, травмы плеч или локтей — для таких людей отжимания могут быть противопоказаны.

Важно не зацикливаться только на одном упражнении. Разнообразие тренировок помогает равномерно развивать разные группы мышц, сохранять интерес к занятиям и избегать монотонности, которая быстро убивает мотивацию.

Отжимания — отличный инструмент для укрепления тела, если разумно подходить к нагрузкам и давать мышцам время на восстановление. Тогда результат будет радовать, а занятия — приносить удовольствие.

Уточнения

Отжима́ния - базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены).

