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Тренировка, которая экономит время и силы: форма изменится за считанные дни

2:40
Спорт

В свои 56 лет Дженнифер Энистон продолжает быть иконой стиля жизни: актриса не только блистает в Голливуде, но и служит примером того, как сохранить здоровье и энергичность. Среди её ежедневных ритуалов — медитация, правильное питание, движение и полноценный отдых.

Тренировка девушки дома
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка девушки дома

В чём суть метода 15-15-15

После травмы, когда тренировки стали ограничены только пилатесом, Энистон вернулась к любимой схеме 15-15-15:

  • 15 минут на беговой дорожке,

  • 15 минут на эллиптическом тренажёре,

  • 15 минут на велотренажёре.

Актриса подчёркивает, что важно двигаться каждый день, даже если это всего 10 минут прыжков на батуте.

Почему метод 15-15-15 эффективен

Этот вид интервальной тренировки давно популярен благодаря своей универсальности. Как отмечает спортивный врач Сантьяго Квейтель, метод помогает:

  • Разнообразить тренировки и избежать скуки,

  • Разделить нагрузку на разные мышцы,

  • Снизить риск травм, связанных с повторяющимися движениями.

Даже если нет возможности провести все 45 минут за один раз, можно разделить тренировки на две части в течение дня.

Гибкость и доступность

Метод легко адаптировать под себя: вместо эллипсоида, дорожки и велосипеда можно выбрать скакалку, быструю ходьбу, пробежку или другие виды кардио. Главное — чередовать виды активности и поддерживать высокий темп.

Кроме того, метод подходит как новичкам, так и опытным спортсменам, ведь техника выполнения простых аэробных упражнений не требует глубоких знаний.

Плюсы для тела и настроения

Метод 15-15-15 способствует контролю веса, улучшает сердечно-сосудистую систему и помогает быстро сжигать жир. Для максимального эффекта Квейтель советует сочетать его с силовыми тренировками, чтобы укрепить мышцы и повысить общий тонус тела.

Фитнес-журналисты, попробовавшие этот метод, отмечают лёгкость и разнообразие ощущений: тренировки проходят незаметно, а результат ощущается уже через несколько дней.

Кому подходит метод 15-15-15

Если нет серьёзных травм или противопоказаний, тренироваться в таком режиме можно практически всем. Метод особенно хорош для тех, кто хочет постепенно вернуться в активный образ жизни без риска перегрузки.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC "Друзья" (1994-2004), за которую она была удостоена премий "Эмми" (2002) и "Золотой глобус" (2003).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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