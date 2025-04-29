Тренировка, которая экономит время и силы: форма изменится за считанные дни

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В свои 56 лет Дженнифер Энистон продолжает быть иконой стиля жизни: актриса не только блистает в Голливуде, но и служит примером того, как сохранить здоровье и энергичность. Среди её ежедневных ритуалов — медитация, правильное питание, движение и полноценный отдых.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка девушки дома

В чём суть метода 15-15-15

После травмы, когда тренировки стали ограничены только пилатесом, Энистон вернулась к любимой схеме 15-15-15:

15 минут на беговой дорожке,

15 минут на эллиптическом тренажёре,

15 минут на велотренажёре.

Актриса подчёркивает, что важно двигаться каждый день, даже если это всего 10 минут прыжков на батуте.

Почему метод 15-15-15 эффективен

Этот вид интервальной тренировки давно популярен благодаря своей универсальности. Как отмечает спортивный врач Сантьяго Квейтель, метод помогает:

Разнообразить тренировки и избежать скуки,

Разделить нагрузку на разные мышцы,

Снизить риск травм, связанных с повторяющимися движениями.

Даже если нет возможности провести все 45 минут за один раз, можно разделить тренировки на две части в течение дня.

Гибкость и доступность

Метод легко адаптировать под себя: вместо эллипсоида, дорожки и велосипеда можно выбрать скакалку, быструю ходьбу, пробежку или другие виды кардио. Главное — чередовать виды активности и поддерживать высокий темп.

Кроме того, метод подходит как новичкам, так и опытным спортсменам, ведь техника выполнения простых аэробных упражнений не требует глубоких знаний.

Плюсы для тела и настроения

Метод 15-15-15 способствует контролю веса, улучшает сердечно-сосудистую систему и помогает быстро сжигать жир. Для максимального эффекта Квейтель советует сочетать его с силовыми тренировками, чтобы укрепить мышцы и повысить общий тонус тела.

Фитнес-журналисты, попробовавшие этот метод, отмечают лёгкость и разнообразие ощущений: тренировки проходят незаметно, а результат ощущается уже через несколько дней.

Кому подходит метод 15-15-15

Если нет серьёзных травм или противопоказаний, тренироваться в таком режиме можно практически всем. Метод особенно хорош для тех, кто хочет постепенно вернуться в активный образ жизни без риска перегрузки.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC "Друзья" (1994-2004), за которую она была удостоена премий "Эмми" (2002) и "Золотой глобус" (2003).

