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Топи жир и расслабляй мышцы: вся правда о сауне после тренировок

4:13
Спорт

Спорт и физическая активность стали неотъемлемой частью современной жизни. Одним из часто обсуждаемых способов восстановления после тренировок является посещение сауны или бани. Рассмотрим, чем полезна эта практика, в каких случаях стоит быть осторожным и как правильно подготовиться к посещению сауны.

Сауна
Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Tausch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сауна

Польза сауны после тренировки

Расслабление мышц

  • Тепловое воздействие помогает снять мышечное напряжение и уменьшить болевые ощущения за счёт ускоренного выведения молочной кислоты.

Улучшение кровообращения

  • Высокие температуры способствуют расширению сосудов, улучшая поступление кислорода и питательных веществ в ткани, что ускоряет восстановление организма.

Поддержка психоэмоционального состояния

  • Сауна способствует снижению уровня стресса, улучшает настроение и общее самочувствие.

Улучшение качества сна

  • Посещение парной вечером способствует более глубокому и спокойному сну.

Укрепление иммунитета

  • Регулярные процедуры парения могут способствовать снижению частоты инфекционных заболеваний.

Возможные риски и противопоказания

  • Риск обезвоживания: Потеря жидкости усиливается в сауне, особенно если организм уже обезвожен после тренировки. Рекомендуется заранее восполнить водный баланс чистой водой.
  • Перегрев: Высокая температура может стать нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Следует ограничивать пребывание в парной по времени.
  • Медицинские ограничения: При наличии хронических заболеваний необходимо проконсультироваться с врачом перед посещением сауны.

Что говорят исследования

  • По данным Journal of Science and Medicine in Sport (2015), посещение сауны способствует ускоренному восстановлению мышц после умеренной тренировки.
  • Journal of Athletic Training (2013) отметил, что сеансы сауны могут улучшать циркуляцию и объём плазмы крови.
  • Исследование Университета Северной Каролины (2016) показало положительное влияние сауны на обмен веществ у пациентов с диабетом 2 типа.

Виды саун в тренажёрных залах

  • Финская сауна: высокая температура (80-100 °C), сухой воздух, быстрое потоотделение.
  • Турецкий хаммам: низкая температура и высокая влажность, мягкое воздействие на кожу и дыхательные пути.
  • Инфракрасная сауна: мягкое прогревание тканей за счёт инфракрасного излучения, меньше нагрузки на сердце.
  • Парилка: средняя температура, высокая влажность, глубокое расслабление мышц.

Отличия бани и сауны

  • Баня: высокая температура, сухой пар, создаваемый за счёт полива камней водой. Строится в основном из дерева.
  • Сауна: более мягкое воздействие тепла, часто с применением инфракрасных технологий или электрического нагрева.

Выбор зависит от индивидуальных предпочтений и переносимости высоких температур.

Как подготовиться к посещению сауны после тренировки

  • Восполнить водный баланс до процедуры.
  • Избегать обильной еды непосредственно перед сауной.
  • Принять душ для очищения кожи.
  • Следить за временем пребывания в парной.
  • Избегать употребления алкоголя перед посещением сауны.

Можно ли посещать сауну перед тренировкой

Посещение сауны перед тренировкой может способствовать расслаблению мышц, однако из-за потери жидкости и перегрева это нежелательно. Оптимальный вариант — использовать сауну только после занятий спортом для восстановления.

Заключение

Сауна после тренировки может быть мощным инструментом для восстановления организма, при условии соблюдения правил безопасности и учёта индивидуальных особенностей здоровья. Контроль водного баланса, правильный выбор типа сауны и умеренность в посещении помогут получить максимальную пользу от этой практики.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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