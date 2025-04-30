Новая ты за 150 минут в неделю: минимальные усилия — максимальный результат

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Спорт — это не только стройная фигура. Это источник силы, бодрости и настоящего удовольствия от жизни. Регулярная физическая активность укрепляет сердце, помогает справляться с усталостью, избавляет от стресса и делает нас более выносливыми. Но как понять, сколько времени на тренировки действительно нужно, чтобы получить пользу, а не навредить?

Фото: Designed be Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian Спортивная девушка

Разбираемся, сколько спорта должно быть в твоей жизни — без перетренированности и без чувства вины.

Почему спорт так важен

Физическая активность запускает выработку оксида азота (NO) — вещества, за открытие которого была вручена Нобелевская премия. Этот газ расширяет сосуды, улучшает кровообращение и насыщает клетки кислородом. А значит, тело быстрее восстанавливается, стареет медленнее и становится крепче.

Интересный факт: если уделять тренировкам всего 5 часов в неделю, можно увеличить продолжительность жизни на 14 лет!

Сколько нужно заниматься спортом

Специалисты советуют выделять на спорт от 2,5 до 5 часов в неделю. Начинать лучше с минимума — 150 минут умеренной активности — а затем постепенно доводить до 300 минут.

Это не обязательно должны быть многочасовые марафоны в спортзале. Достаточно 30-60 минут в день:

Один день — плавание.

Другой — пробежка.

Третий — танцы или йога.

Варианты можно чередовать — так тело будет получать разные стимулы, а тренировки останутся интересными.

Как сделать тренировки эффективными

Выбирай умеренный темп: двигайся так, чтобы сохранять возможность спокойно говорить — без задыхания.

двигайся так, чтобы сохранять возможность спокойно говорить — без задыхания. Не прерывай активность: старайся тренироваться минимум 20-30 минут подряд для максимальной пользы.

старайся тренироваться минимум 20-30 минут подряд для максимальной пользы. Разбивай на короткие сессии: если нет возможности уделить спорту час подряд, можно тренироваться по 10-15 минут несколько раз в день.

И ещё одно правило: не оставайся в неподвижности надолго. Даже если тренировка была утром, важно в течение дня вставать каждый час: пройтись, потянуться, сделать лёгкую разминку. Это поможет поддерживать выработку NO и зарядит энергией.

Главное правило: двигайся

Физическая активность — это не разовая акция, а образ жизни. И даже небольшие ежедневные усилия в сумме приносят огромные результаты.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

