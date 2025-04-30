Новая ты за 150 минут в неделю: минимальные усилия — максимальный результат

Спорт — это не только стройная фигура. Это источник силы, бодрости и настоящего удовольствия от жизни. Регулярная физическая активность укрепляет сердце, помогает справляться с усталостью, избавляет от стресса и делает нас более выносливыми. Но как понять, сколько времени на тренировки действительно нужно, чтобы получить пользу, а не навредить?
Разбираемся, сколько спорта должно быть в твоей жизни — без перетренированности и без чувства вины.
Физическая активность запускает выработку оксида азота (NO) — вещества, за открытие которого была вручена Нобелевская премия. Этот газ расширяет сосуды, улучшает кровообращение и насыщает клетки кислородом. А значит, тело быстрее восстанавливается, стареет медленнее и становится крепче.
Интересный факт: если уделять тренировкам всего 5 часов в неделю, можно увеличить продолжительность жизни на 14 лет!
Специалисты советуют выделять на спорт от 2,5 до 5 часов в неделю. Начинать лучше с минимума — 150 минут умеренной активности — а затем постепенно доводить до 300 минут.
Это не обязательно должны быть многочасовые марафоны в спортзале. Достаточно 30-60 минут в день:
Варианты можно чередовать — так тело будет получать разные стимулы, а тренировки останутся интересными.
И ещё одно правило: не оставайся в неподвижности надолго. Даже если тренировка была утром, важно в течение дня вставать каждый час: пройтись, потянуться, сделать лёгкую разминку. Это поможет поддерживать выработку NO и зарядит энергией.
Физическая активность — это не разовая акция, а образ жизни. И даже небольшие ежедневные усилия в сумме приносят огромные результаты.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Почему после заправки на одной АЗС бензина хватает надолго, а на другой — буквально утекает? Всё дело в присадках, сроке годности и… недоливе.