Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пальмовое масло под прицелом: чем его заменят в питании детей и студентов?
Холодные, но преданные: эти 6 пород кошек умеют любит, но по-своему
Слово пацана за кадром: Пересильд призналась в жёстком контроле над юными актёрами
Тина Канделаки показала красавца-сына в день его рождения
В этих городах живёт история: лучшие места, чтобы почувствовать дух победы
Готовы рискнуть? То, что обычно сливаете в раковину, может превратить сад в джунгли
Новый метод синтеза металл-органических каркасов поражает эффективностью
Маленькая Селин против Мирона: невестка Валерии встревожена ревностью дочери
Время лечит: Сукачёв раскрыл секрет возвращения Ефремова

Как зарядить мышцы без набора веса: вся правда про углеводную загрузку

4:39
Спорт

Методика карбогидратной разгрузки-загрузки активно используется спортсменами для увеличения силы, выносливости и ускоренного восстановления. В этой статье подробно рассмотрены её принципы, особенности питания, потенциальные плюсы и ограничения.

Тренировка мужчины
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка мужчины

Что такое карбогидратная разгрузка и загрузка

Методика включает два этапа: полное исключение углеводов из рациона, за которым следует их постепенное возвращение. Такая схема приводит к суперкомпенсации запасов гликогена в мышцах и печени, что заметно повышает физические показатели.

Энергия, получаемая организмом из углеводов, запасается в виде АТФ. При дефиците углеводов активируется механизм глюконеогенеза — синтеза глюкозы из белков и жиров.

Первая фаза: углеводная разгрузка

Основные принципы

  • Полное исключение углеводов (сахара, крахмалистые овощи, фрукты, бобовые, грибы).
  • Основой питания становятся легкоусвояемые белковые продукты животного происхождения.

Рекомендуемые продукты

  • Яичный белок: идеальный по аминокислотному профилю.
  • Кисломолочные продукты: творог, кефир, йогурты (предпочтительно ацидофильные).
  • Рыба и морепродукты: источник легкоусвояемого белка и ненасыщенных жиров.
  • Нежирное мясо: наименее предпочтительно из-за трудной усвояемости.

Жиры в рационе должны быть ограничены, за исключением небольшого количества растительного масла.

Возможные побочные эффекты

На начальном этапе ощущается слабость, вялость, снижение выносливости и умственной активности из-за гипогликемии и ацидоза. Через 7-10 дней симптомы проходят благодаря активации глюконеогенеза.

Поддержка организма

Разрешено использовать искусственные заменители сахара без калорийности (сахарин, аспартам), тогда как ксилит и сорбит не применяются.

Вторая фаза: углеводная загрузка

Основные принципы

  • Постепенное увеличение потребления углеводов маленькими порциями.
  • Предпочтение медленно всасывающимся углеводам (фруктоза, мальтоза).
  • Использование сухофруктов, мёда, концентратов солодового сахара.

Этапы загрузки

  • Первые дни — минимальные дозы углеводов.
  • Постепенное наращивание до нормального уровня в течение времени, равного периоду разгрузки.

Важные моменты

  • Резкий возврат к высоким дозам углеводов может вызвать отёки и ухудшение самочувствия.
  • При правильной загрузке запасы гликогена могут увеличиться до 200% от исходного уровня.

Продукты для фазы загрузки

  • Мед, виноград, арбузы.
  • Сухофрукты (особенно курага, изюм, инжир).
  • Натуральные соки на основе сушёных фруктов.
  • Солодовый экстракт.

Ксилит можно использовать для дополнительного накопления гликогена, тогда как сорбит рекомендуется применять с осторожностью из-за его слабительного эффекта.

Эффекты углеводной разгрузки и загрузки

  • Повышение выносливости и силы.
  • Улучшение нервной системы.
  • Потеря жировой ткани без последующего её восстановления.
  • Снижение уровня серотонина и воспалительных реакций.
  • Улучшение усвоения витаминов и микроэлементов.

Как часто можно проводить методику

Изначально углеводная разгрузка-загрузка использовалась раз в год перед важными соревнованиями. В настоящее время многие спортсмены применяют её 3-4 раза в год, включая в базовую подготовку.

Для максимальной эффективности рекомендуется проводить фазу разгрузки и загрузки длительностью не менее месяца.

Особенности углеводной загрузки перед соревнованиями

  • Используется для увеличения запасов гликогена у спортсменов на выносливость.
  • Помогает повысить работоспособность, но не влияет на объём мышц у культуристов (по результатам исследований).
  • Требует строгого соблюдения баланса между стадией истощения и восстановлением.

Карбогидратная разгрузка и загрузка — мощный инструмент для увеличения спортивных показателей, снижения лишнего веса и улучшения общего состояния организма. Однако её использование требует дисциплины, точного соблюдения этапов и учёта индивидуальных особенностей.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Наука и техника
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города Аудио 
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Недвижимость
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит? Аудио 
Популярное
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?

Пауки в доме — не случайность. Узнайте, что привлекает этих созданий в ваше жилище и как с этим бороться для создания комфортной обстановки.

Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Сорняки падают замертво: один стакан в ведре — и огород засияет как новый
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов Любовь Степушова Против кого и за чей счёт Польша наращивает свой бронетанковый кулак Андрей Николаев В Малом театре поют гимн по Островскому: Артисты — птицы небесные  Анжела Якубовская
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Один запах, который делает ос беспомощными — но вы о нём не знали
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Назад в 2000-е: 8 парфюмов из нулевых, которые звучат круче современных новинок
Последние материалы
Парламент Венгрии одобрил выход страны из МУС. ЕС брошен критический вызов
Время лечит: Сукачёв раскрыл секрет возвращения Ефремова
На грани: почему иноагент Лазарева* отказывается от общения с российскими знаменитостями?
Забыли про ипотеку? Рынок жилья готов поразить вас новыми цифрами
Сколько придётся переплатить за шашлычный сезон? Ценники к майским праздникам обновятся
Он бы осудил: Симоньян рассказала о тяжёлом решении из-за состояния Кеосаяна
Тот самый трюк с малиной, о котором молчат: простое размножение для обильных урожаев
Корейская анимация штурмует Голливуд: Царь царей – новый лидер проката, обошедший Паразитов
Туризм в Москве бьёт рекорды: кого ждёт столица этим летом
Умываетесь — а надо массировать! Глупость, которая тормозит рост волос
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.