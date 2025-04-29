Тренировки + питание: как за 100 дней выйти к лету в топовой форме

До пляжа рукой подать — осталось всего три месяца! Самое время взяться за себя и подготовить тело так, чтобы на песчаном берегу ловить восхищенные взгляды. Без спешки, но с полной самоотдачей. Ловите подробную программу тренировок и питания, которая поможет вам выйти к лету в лучшей форме.
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Тренировка в спорт зале
Программа тренировок на неделю
Понедельник: Бицепсы, трицепсы и пресс
Подъем штанги на бицепс стоя — 4x12.
Попеременные подъёмы гантелей на наклонной скамье — 4x12.
Сгибания рук "молот" с гантелями — 4x12.
Жим штанги узким хватом лёжа — 4x12.
Французский жим со штангой лёжа — 4x12.
Обратные отжимания — 4x10.
Скручивания на полу — 5x15.
Вторник: Кардио-день
Выбирайте бег, скакалку или аэробные упражнения с собственным весом.
Важно: работайте минимум 40 минут без длительных перерывов. Главное правило — интенсивная аэробная нагрузка.
Среда: Грудь, плечи и пресс
Жим штанги лёжа на горизонтальной скамье — 4x12.
Жим штанги лёжа на наклонной скамье — 4x10.
Разведение гантелей лёжа — 4x12.
Жим гантелей сидя — 4x12.
Жим штанги стоя с груди — 4x10.
Разведение гантелей в наклоне — 4x14.
Скручивания на полу — 5x15.
Четверг: Лёгкое кардио
Нагрузку выбирайте легкую и разнообразную. Избегайте сильной нагрузки на ноги — впереди тяжёлая пятничная тренировка.
Пятница: Ноги и спина
Классические приседания со штангой — 4x12, 11, 10, 8.
Жим ногами — 4x10, 10, 8, 8.
Разгибание ног в тренажёре — 4x12, 10, 9, 8.
Становая тяга — 4x6.
Тяга штанги в наклоне — 4x12.
Шраги с гантелями — 4x12.
Гиперэкстензии или наклоны со штангой — 4x12.
Суббота и воскресенье: Восстановление
Отдыхайте активно: прогулки, лёгкая растяжка, плавание. Откажитесь от тяжёлой пищи — ваша цель требует дисциплины!
Только чистая вода без ограничений, свежевыжатые соки, зелёный чай с лимоном, умеренное количество кофе.
Особенности
После силовых тренировок съедайте не менее 35 г белка в течение 40 минут.
После кардио 2 часа воздерживайтесь от еды.
Пейте воду до, во время и после тренировки.
Путь к пляжной форме — это не марафон на износ, а последовательная работа над собой. Главное — регулярность, разумный подход и вера в результат. Следуя этому плану тренировок и питания, уже через 100 дней вы увидите, как ваше тело преображается, а вместе с ним — уверенность и настроение. Начинайте сегодня, и к лету вас будет ждать не только красивая фигура, но и гордость за проделанную работу.
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.