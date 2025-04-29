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Вы не похудеете от прогулок: вот что нужно делать для настоящего результата

1:10
Спорт

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский объяснил, почему прогулки не являются эффективным способом для снижения веса.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

В интервью для "Москва 24" специалист развенчал популярное мнение, что несколько коротких прогулок по 25-30 минут в неделю помогут сбросить лишние килограммы.

Прогулки — не гарантия потери жира

По мнению Каневского, главная ошибка многих людей заключается в том, что они считают прогулки достаточными для снижения веса.

На самом деле, для того чтобы начать сжигать жир, необходимо включить интенсивные нагрузки, такие как бег или спортивная ходьба. Это те виды активности, которые стимулируют процессы сжигания жира в организме.

Что происходит при длительных прогулках?

Эксперт также отметил, что если вы будете гулять в течение всего дня, проходя километры, это приведёт к большому расходу калорий.

Однако, по его словам, даже такая длительная физическая активность не гарантирует потери веса. Вместо этого вы просто сильно устанете, но жир не начнёт сгорать.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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