Вы не похудеете от прогулок: вот что нужно делать для настоящего результата

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский объяснил, почему прогулки не являются эффективным способом для снижения веса.
В интервью для "Москва 24" специалист развенчал популярное мнение, что несколько коротких прогулок по 25-30 минут в неделю помогут сбросить лишние килограммы.
По мнению Каневского, главная ошибка многих людей заключается в том, что они считают прогулки достаточными для снижения веса.
На самом деле, для того чтобы начать сжигать жир, необходимо включить интенсивные нагрузки, такие как бег или спортивная ходьба. Это те виды активности, которые стимулируют процессы сжигания жира в организме.
Эксперт также отметил, что если вы будете гулять в течение всего дня, проходя километры, это приведёт к большому расходу калорий.
Однако, по его словам, даже такая длительная физическая активность не гарантирует потери веса. Вместо этого вы просто сильно устанете, но жир не начнёт сгорать.
Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
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