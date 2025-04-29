Забудьте про скучные скручивания: только это упражнение сделает ваш пресс стальным

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Для многих людей, работающих с персональными тренерами, главной целью является укрепление кора, но далеко не всем нравится выполнять классические скручивания.

Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Накаченный мужчина

Вращательные движения: важность для тела и предотвращение травм

Физиотерапевт и персональный тренер Кристинн Хелфрич утверждает, что вращательные движения важны для поддержания гибкости и предотвращения травм.

"Мы живем вращательными движениями, и именно такие упражнения помогают нашему телу оставаться упругим и здоровым", — поясняет она.

Вращение — это не просто упражнение, это необходимость для поддержания хорошей физической формы и функциональной силы тела, пишет Fit&Well.

Упражнения с отягощением для укрепления корпуса

Недавнее открытие для многих — это тренировка для пресса стоя, предложенная тренером Даникой Осборн. Этот комплекс включает вращательные упражнения с гирей или гантелями и направлен на укрепление как кора, так и других частей тела.

Гиря весом 8 кг (18 фунтов) является хорошим выбором для этой тренировки, но для начинающих будет достаточно 4-5 кг. Время выполнения упражнений составляет 30-45 секунд, или можно делать 10-12 повторений. Для получения наилучших результатов рекомендуется выполнить 2-3 раунда.

Почему важно развивать вращательную силу кора?

Развивая силу вращения, вы не только укрепляете пресс, но и создаете функционально сильное тело, которое будет готово к любым неожиданным повседневным задачам.

Хелфрич отмечает, что многие её пациенты сталкиваются с болями при выполнении простых действий, таких как загрузка посудомоечной машины или перенос вещей из стиральной машины в сушилку. Эти проблемы часто можно предотвратить с помощью функциональных упражнений, таких как вращательные движения для кора.

Как вращательные упражнения влияют на мышцы тела?

Вращательные упражнения активируют косые мышцы живота, которые обвивают туловище и играют ключевую роль в движении верхней части тела. Эти мышцы необходимы для таких повседневных задач, как наклоны и повороты, а также для подъема и перемещения предметов.

Регулярное выполнение вращательных упражнений поможет вам стать более гибким и функционально сильным.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

