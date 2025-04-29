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Тренажёрный зал не требуется: вот как сжечь 500 калорий, не вспотев

3:24
Спорт

Многие недооценивали истинную мощь ночного сна, который может оказывать влияние на процесс сжигания калорий. Несмотря на то, что тело отдыхает и восстанавливается, оно продолжает работать, сжигая калории, как если бы вы занимались физической активностью.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Недавние исследования показывают, что во время сна организм способен сжигать до 500 калорий, что примерно соответствует количеству калорий, которые расходуются при беге в течение часа. Особенно это касается людей, чей вес колеблется от 60 кг.

Сколько калорий сжигает ваш организм?

В зависимости от массы тела, человека, его возраста, пола и состояния здоровья, количество калорий, которое сжигается за ночь, может варьироваться. Так, человек весом 60 кг может сжигать около 38 калорий за каждый час сна, что составляет в общей сложности от 266 до 342 калорий за ночь, если вы спите от 7 до 9 часов.

Те, кто весят 68 кг, сжигают уже 46 калорий в час, а при весе 83 кг эта цифра увеличивается до 56 калорий. Важно помнить, что каждый организм уникален, и скорость обмена веществ играет ключевую роль в процессе сжигания калорий.

Как рассчитать свою норму?

Чтобы точно вычислить, сколько калорий вы сжигаете ночью, можно рассчитать свой базальный метаболизм (BMR). Для этого есть специальная формула для мужчин и женщин, с помощью которых можно узнать, сколько калорий ваше тело сжигает в состоянии покоя, а затем применить эту информацию для подсчета калорий, сжигаемых во время сна.

Не заменяйте спорт полноценным сном

Хотя такой подход может быть привлекательным для многих, сон не должен полностью заменять физическую активность. По словам доктора Кэссиди Дженкинс, эксперта по психологии в области Welltech, регулярные тренировки и активность днем играют ключевую роль в поддержании здоровья. Сон может быть важным элементом для восстановления, но его не следует рассматривать как замену физической нагрузки.

Тем не менее, качественный сон все равно остается незаменимым в плане восстановления и контроля веса. Он оказывает влияние на гормональный баланс, что, в свою очередь, помогает регулировать аппетит и обмен веществ, пишет Daily Mail.

Сон и здоровье: важная взаимосвязь

Недосыпание может привести к повышению уровня стресса, увеличению аппетита и нарушению обмена веществ. Это может привести к проблемам с лишним весом и повышению риска развития серьезных заболеваний. Исследования показывают, что регулярное недосыпание замедляет метаболизм и может стать причиной множества негативных последствий для здоровья, включая ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Что делать для качественного сна?

Для того чтобы ваш ночной отдых был действительно восстанавливающим, важно соблюдать режим сна и создать оптимальные условия для засыпания. Создание темного и прохладного пространства поможет улучшить качество сна.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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