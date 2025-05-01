Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конец эпохи Chanel в России? Вот кто заменит французский бренд
Как Toyota умудряется зарабатывать миллионы в России, даже после ухода
Десерт из детства: сладкая колбаска со сметаной возвращается
Шашлык без вреда для талии: как не набрать лишнего на пикнике
Пауки лезут в дом? Просто поставьте это на подоконник — и забудьте о них до осени
Поставки газа сокращаются? 74% загрузки Турецкого потока в апреле
Уничтожает изнутри и не боится химии: как справиться с земляничной нематодой
Иммунную систему нужно укреплять до 40 лет, потом, как ни старайся, бесполезно
Обычная прогулка обернулась бедой: табличка о запрете выгула оказалась не просто формальностью

Мускулы вырастут со скоростью света по этой схеме: меняйте силовые тренировки, чтобы добиться результата

2:25
Спорт

Изменение переменных тренировки является одним из основополагающих принципов увеличения мышечной массы. На протяжении всей программы силовых тренировок можно изменять одну или несколько переменных, таких как интенсивность, объем или выполняемые упражнения.

Фитнес для рук
Фото: unsplash.com by Scott Webb, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фитнес для рук

Специалист по бодибилдингу отмечает, что крайне важно тренировать крупные группы мышц и хорошо сбалансировать стимулы, не перегружая одни и не оставляя другие без внимания.

Вариации упражнений для увеличения мышечной массы

Существует длинный список упражнений для каждой группы мышц. Наиболее эффективная стратегия — выбрать несколько хороших упражнений в качестве основы программы и варьировать их через определенное время, используя похожие упражнения.

Рекомендуется выполнять одно или два многосуставных упражнения (например, подтягивания, которые задействуют спину, бицепсы и мышцы корпуса) и одно-три изолированных упражнения на каждую группу мышц (например, сгибание рук на бицепсы) за каждое занятие. В идеале необходимо выполнять от двух до пяти упражнений для каждой группы.

Можно месяцами заниматься, не меняя упражнения, варьируя, например, нагрузку и количество повторений. Выбрав от двух до пяти правильно подобранных упражнений, вы сможете их выполнять и использовать полученную энергию для наращивания мышечной массы.

Уделяя больше времени одной и той же серии упражнений, мы также можем знать, какие веса мы поднимаем и сколько повторений мы делаем. Поэтому мы сосредоточимся на прогрессивной перегрузке, то есть на подъеме большего веса и выполнении большего количества повторений в одних и тех же упражнениях. Поэтому не нужно часто менять всю тренировку, а достаточно вносить в нее изменения и адаптации, заменяя некоторые упражнения похожими.

Чтобы разнообразить упражнения, вы также можете выбирать разные углы, например, прямой и наклонный жим лежа, о котором уже упоминалось, или прямые сгибания рук или сгибания рук хватом "молоток" для бицепсов.

Вы также можете выбрать свободные веса, блоки или тренажеры, которые изменяют угол наклона упражнения и его интенсивность.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Наука и техника
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней Аудио 
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Недвижимость
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Сколько раз в день кормить кошку — и почему это важнее, чем кажется
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Джиган сделал Самойловой необычный подарок в день её рождения
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Юность, которую прятали: как самый красивый микроавтобус СССР оказался игрушкой для элиты
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Последние материалы
Угадал сорт — собрал мешок: какие виды моркови сажать именно в мае
Силовые тренировки против возраста: вот почему они критически важны для пожилых
Переходим на российские электромобили: АТОМ может изменить мнение о российском автопроме
20-е годы вернулись: невероятная находка в Заозёрье связала прошлое и настоящее
Греет за 80 секунд, охлаждает за 40: новый кондиционер Xiaomi вызывает зависть
Миллионы лет тишины — и вдруг зуб: кого вскрыли древние слои островов
Цветы на балконе — красиво, но капризно: что точно не приживётся на солнце
Сорт, с которым урожай стабильно в два ведра с куста — узнайте, кто он
Деревня-оазис вблизи Милана: здесь время замирает, а душа отдыхает
Кошка бежит боком, как краб? Это не шутка, а язык тела с древними корнями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.