Прогулки после 50 лет — это нормально, а ещё лучше заняться этим видом спорта

Достигнув 50-летнего возраста, некоторые люди обычно начинают готовить свой организм к наступлению старости. Физическая активность — одна из первых привычек, которую следует внедрить в новый образ жизни, при этом ходьба — самый простой и легкий вариант для тех, кто хочет передвигаться.
Однако для сохранения здоровья после 50 лет эксперты, такие как Альваро Пуче, известный персональный тренер, специализирующийся на работе с пожилыми людьми, подчеркивают необходимость другого вида физической активности: силовых тренировок, например, с отягощениями.
Важность бодибилдинга после 50 лет
Бодибилдинг — это силовая тренировка, которая помогает проработать мышцы и сжигать калории. Кроме того, бодибилдинг — надежный союзник для тех, кто сталкивается с потерей мышечной массы — повторяющейся проблемой после 50 лет.
"С годами забота о своем теле становится важнее, чем когда-либо. Если мы не будем заботиться о себе, мы все быстрее увидим влияние возраста на наше тело и разум", — говорит Матеус Вианна, персональный тренер в команде Instituto Nutrindo Ideais.
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По словам эксперта, занятия бодибилдингом после 50 лет могут дать следующие преимущества:
Прежде чем приступить к какой-либо деятельности, вам необходимо получить консультацию профессионала, чтобы понять ваши личные потребности и ограничения.
Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).
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