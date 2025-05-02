Прогулки после 50 лет — это нормально, а ещё лучше заняться этим видом спорта

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Достигнув 50-летнего возраста, некоторые люди обычно начинают готовить свой организм к наступлению старости. Физическая активность — одна из первых привычек, которую следует внедрить в новый образ жизни, при этом ходьба — самый простой и легкий вариант для тех, кто хочет передвигаться.

Фото: Unsplash by Danielle Cerullo is licensed under Free to use under the Unsplash License Спортзал

Однако для сохранения здоровья после 50 лет эксперты, такие как Альваро Пуче, известный персональный тренер, специализирующийся на работе с пожилыми людьми, подчеркивают необходимость другого вида физической активности: силовых тренировок, например, с отягощениями.

Важность бодибилдинга после 50 лет

Бодибилдинг — это силовая тренировка, которая помогает проработать мышцы и сжигать калории. Кроме того, бодибилдинг — надежный союзник для тех, кто сталкивается с потерей мышечной массы — повторяющейся проблемой после 50 лет.

"С годами забота о своем теле становится важнее, чем когда-либо. Если мы не будем заботиться о себе, мы все быстрее увидим влияние возраста на наше тело и разум", — говорит Матеус Вианна, персональный тренер в команде Instituto Nutrindo Ideais.

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По словам эксперта, занятия бодибилдингом после 50 лет могут дать следующие преимущества:

Предотвращает потерю силы и мышечной массы

Развивает мышцы (мышечная гипертрофия)

Укрепляет суставы и кости

Помогает избежать симптомов тревоги и депрессии

Защищает сердечно-сосудистую систему от сердечных заболеваний

Увеличивает продолжительность жизни

Прежде чем приступить к какой-либо деятельности, вам необходимо получить консультацию профессионала, чтобы понять ваши личные потребности и ограничения.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme — «культура тела»), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — «телостроительство»), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).

