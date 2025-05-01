Силовые тренировки против возраста: вот почему они критически важны для пожилых

У пожилых людей, которые состарились, занимаясь силовыми тренировками, наблюдалось сохранение мышечной массы.
Бодибилдинг — чрезвычайно важная тренировочная практика для здоровья, физического развития и профилактики заболеваний. Многие исследования доказывают эффективность бодибилдинга, его пользу для здоровья и физической формы человека.
Существуют преимущества, такие как улучшение мышечной массы, гибкости и костной массы, а также улучшение функциональных состояний у пожилых людей, поскольку у таких бодибилдеров больше физической силы, выносливости и меньше симптомов депрессии.
Одно из этих исследований показало, что у пожилых людей, которые состарились благодаря бегу или плаванию, наблюдался тот же уровень мышечной гипотрофии (уменьшение мышечной массы, противоположное гипертрофии), что и у пожилых людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Напротив, у тех, кто старел, занимаясь силовыми тренировками, наблюдалось сохранение мышечной массы.
Учитывая, что 70 процентов несчастных случаев с участием пожилых людей происходят из-за снижения способности ходить, бегать и прыгать, что связано с ухудшением координации, очевидно, что для улучшения повседневной активности пожилых людей целесообразно проводить специальные тренировки мышц.
Кроме того, укрепление основных групп мышц (особенно мышц живота и спины), достигаемое на протяжении всей жизни, предотвращает раннее возникновение проблем с осанкой и соответствующие последствия.
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