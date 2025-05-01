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Пилатес для пожилых людей: эти упражнения помогут предотвратить падения

2:02
Спорт

Число пожилых людей увеличивается. В связи с этим медицина развивается в плане профилактики заболеваний и разработки новых методов лечения для достижения более здоровой жизни.

Бабушка
Фото: https://www.freepik.com by stockking
Бабушка

Мы знаем, что с годами наше тело претерпевает изменения. Все это является частью естественного процесса старения нашего организма, однако мы можем минимизировать последствия с помощью физической активности.

Пилатес — это занятие, которое настоятельно рекомендуется пожилым людям, в основном из-за множества преимуществ, которые оно предлагает. Во время занятий выполняются упражнения, требующие концентрации внимания и равновесия; общее укрепление мышц и повышение их гибкости, что автоматически повышает ловкость и, следовательно, уменьшает боль.

Например, 70-летний человек, жалующийся на боли в пояснице и коленях, почувствует большую разницу, занимаясь пилатесом, поскольку его подвижность улучшится.

Все это потому, что во время практики мы активируем самые глубокие мышцы позвоночника и укрепляем мышцы, стабилизирующие коленный сустав, с помощью упражнений, которые улучшат ваше равновесие, уменьшат боль и помогут вам снова лучше двигаться.

При занятиях пилатесом мышцы станут сильнее, у пожилого человека появится больше равновесия, больше ловкости и лучшая физическая подготовка, что значительно снизит риск падений.

Мы должны помнить, что для занятий любой физической активностью человек должен проходить своевременное кардиологическое обследование, контролировать артериальное давление и не иметь активных инфекций.

Специалист, который будет вести занятия по пилатесу, также должен провести оценку, чтобы он или она могли спланировать занятие в соответствии с целями и потребностями пожилого человека, учитывая его ограничения и двигаясь к постепенному прогрессу.

Уточнения

Пила́тес (англ. Pilates) — система физических упражнений (фитнеса), разработанная Йозефом Пилатесом в начале XX века для реабилитации после травм.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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