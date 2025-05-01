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Углеводы могут принести пользу: вот какие продукты реально улучшат работоспособность

1:47
Спорт

Углеводы имеют репутацию одного из главных врагов здорового питания и вредят процессу похудения. Как объясняет Вальдеси Нето, врач и специалист по нутрициологии, ограничительные диеты, ставшие трендом в Интернете, такие как низкоуглеводные диеты, помогли укрепить эту репутацию.

Фастфуд
Фото: flickr.com by Jess Sawrey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Фастфуд

Диеты показали хорошие результаты в снижении веса, в основном за счет более быстрой потери веса, и это привело к мысли, что проблема заключается в количестве самих углеводов, тогда как на самом деле главный злодей — это избыток калорий и низкое качество многих потребляемых углеводов.

Правда в том, что существуют разные типы углеводов, и многие из них необходимы для здоровья.

Углеводы отвечают за обеспечение нашего организма энергией, необходимой для функционирования. Они также имеют основополагающее значение для правильного функционирования нервной системы, улучшения сна, физической работоспособности, гормонального баланса, массы костей и поддержания мышечной массы.

Однако важно выбрать, какие из них будут употребляться. Углеводы можно классифицировать следующим образом:

  • Простые и рафинированные углеводы: они быстро усваиваются организмом, могут вызывать скачки уровня сахара в крови, не дают чувства сытости и содержат много калорий.
  • Сложные углеводы: богаты клетчаткой и питательными веществами, перевариваются медленнее, помогают контролировать уровень сахара в крови, усиливают чувство сытости и обеспечивают сбалансированный приток энергии.

9 полезных углеводов

  1. Сладкий картофель
  2. Коричневый рис
  3. Овес
  4. Лебеда
  5. Маниока
  6. Свекла
  7. Морковь
  8. Фасоль
  9. Нут

Уточнения

Работоспособность — это состояние изделия, при котором оно способно выполнять заданную функцию с параметрами, установленными требованиями технической документации.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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