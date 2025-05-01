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Признаки, которые подаёт ваш организм, когда вы потребляете слишком мало белка

3:45
Спорт

Многие люди связывают белок только с набором мышечной массы, однако он необходим всем нам в ежедневном рационе для поддержания здоровья.

Яйца
Фото: flickr.com by Michael Matuzak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Яйца

Белок выполняет несколько важных функций: он помогает восстанавливать ткани, укрепляет кости, регулирует аппетит и участвует в выработке гормонов.

Для тех, кто занимается физическими упражнениями, такими как силовые тренировки и тренировки с отягощениями, белки играют еще более важную роль, особенно когда речь идет о гипертрофии мышц.

"Будь то восстановление, сила или наращивание мышечной массы, аминокислоты (из которых состоят белки) являются основополагающими элементами, а потребность в них варьируется в зависимости от типа, интенсивности, продолжительности и цели тренировки", — учит диетолог Мариана Моретти.

Однако мы часто недооцениваем его важность и в итоге потребляем меньше, чем необходимо.

Как узнать, что вашему организму не хватает белка? Эти признаки могут указывать на то, что пришло время увеличить потребление этого питательного вещества.

Постоянное чувство голода

Одним из первых признаков того, что вы потребляете недостаточно белка, является частое чувство голода. Белок — один из питательных веществ, который в наибольшей степени способствует чувству сытости, и когда его потребление недостаточно, организм постоянно требует пищи, чтобы компенсировать недостаток.

Усталость и недостаток энергии

Другим распространенным симптомом дефицита белка является постоянная усталость и недостаток энергии. Белок помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови, а при его дефиците уровень энергии может значительно колебаться, вызывая усталость и недостаток энергии.

Потеря мышечной массы

Если вы заметили потерю мышечной массы, несмотря на регулярные занятия спортом, причиной может быть недостаточное потребление белка. Это питательное вещество необходимо мышцам для восстановления и роста после тренировки.

Изменения волос и ногтей

Чрезмерное выпадение волос и ослабление ногтей также могут указывать на недостаточное потребление белка. Эти структуры образованы в основном белками, такими как кератин, и для того, чтобы они росли сильными и здоровыми, им необходимо достаточное количество аминокислот.

Частые инфекции

Иммунная система также может страдать от недостатка белка. Повторные инфекции или повышенная уязвимость к болезням могут быть результатом недостаточного потребления.

Проблемы с пищеварением

Такие симптомы, как газы, вздутие живота или запоры, также могут быть связаны с недостатком белка.

Он участвует в нескольких процессах пищеварения и важен для здоровья клеток кишечника, облегчая пищеварение и усвоение питательных веществ.

Медленное заживление

Медленно заживающие раны и медленно исчезающие синяки также могут быть признаком дефицита белка. При низком уровне незаменимых аминокислот организму требуется больше времени для восстановления поврежденных тканей, что затрудняет процесс восстановления.

Изменения настроения и поведения

Наконец, перепады настроения, беспокойство и трудности с концентрацией внимания могут быть связаны с низким потреблением некоторых незаменимых аминокислот, таких как триптофан. Эта аминокислота напрямую связана с выработкой нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, которые влияют на наше эмоциональное благополучие и поведение.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Признаки, которые подаёт ваш организм, когда вы потребляете слишком мало белка
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