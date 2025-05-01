Забудьте о падениях навсегда: вот почему пожилым людям важно тренироваться

У пожилых людей, перенесших перелом бедренной кости, остаются многочисленные последствия. В настоящее время ежегодно у пожилых людей, страдающих остеопорозом, происходит более 2 миллионов переломов бедренной кости, при этом 15% из них умирают в течение первых 30 дней, а 50% из них никогда не смогут ходить.
По данным американских исследований, 30% людей старше 65 лет падают как минимум раз в год во время повседневных действий, таких как подъем и спуск по лестнице, посещение ванной комнаты или работа на кухне. Стоит отметить, что подавляющее большинство этих падений происходит в закрытых помещениях.
Уменьшение мышечной массы с возрастом является одним из основных факторов риска падений. Снижение силы нижних конечностей приводит к неспособности встать, повышенной неустойчивости, уменьшению длины шага и скорости ходьбы — факторам, повышающим риск несчастных случаев.
Поэтому силовые тренировки все чаще рекомендуются пожилым людям как безопасный и эффективный способ борьбы с этими потерями. На контроль осанки также существенное влияние оказывает предыдущий опыт. Поэтому тренировка равновесия в программах физических упражнений также может дать хорошие результаты.
Некоторые физические и нейромоторные потери у пожилых людей являются следствием скуки, бездеятельности и атрофии, вызванных бездействием и малоподвижным образом жизни.
Есть много причин, по которым пожилые люди не придерживаются программ физических упражнений. К ним относятся состояние здоровья, отсутствие соответствующего оборудования, отсутствие возможностей или отсутствие знаний о преимуществах этой практики в процессе старения.
Остеопоро́з (лат. osteoporosis) — хронически прогрессирующее системное метаболическое (обменное) заболевание скелета или клинический синдром, проявляющийся при других заболеваниях и характеризующийся снижением плотности костей, нарушением их микроархитектоники и усилением хрупкости по причине нарушения метаболизма костной ткани с преобладанием катаболизма над процессами костеобразования, снижением прочности кости и повышением риска переломов.
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