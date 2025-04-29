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Забудь про строгую технику: этот приём ускорит рост мышц в зале

1:50
Спорт

Когда мы идем в спортзал, чтобы набрать мышечную массу, часто приходится слышать две разные теории о том, как выполнять упражнения: строгие, контролируемые повторения без инерции и так называемые "чит-повторы" или "чит-повторы", которые используют инерцию или колебания корпуса для перемещения большего веса.

Занятие в спортзале
Фото: Openverse by personaltrainertoronto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Занятие в спортзале

Научное исследование проанализировало эти две методики и оценило, является ли какая-либо из них действительно более эффективной для набора мышечной массы.

Строгие или читинговые повторения для набора мышечной массы?

Исследование, опубликованное в SportRxiv, было сосредоточено на анализе эффектов использования внешнего импульса (чит-повторения) по сравнению со строгими движениями во время программы тренировок для рук.

В течение восьми недель 30 участников выполняли упражнения на бицепсы и трицепсы, используя одну руку с соблюдением строгой техники (контролируемое и изолированное движение), а другую руку — с читинговыми повторениями, когда разрешалось использование импульса или качание корпуса.

Удивительно, но результаты исследования показали, что обе методики обеспечивают одинаковый прирост мышечной массы бицепсов и трицепсов, при этом существенных различий между двумя типами повторений не обнаружено.

Несмотря на то, что общий объем тренировки (общее количество поднятого веса) был примерно удвоен за счет читинговых повторений, это не привело к большему росту мышечной массы по сравнению со строгой техникой.

Это противоречит распространенному в спортзалах мнению, что строгая техника является ключом к оптимизации роста мышц, поскольку она позволяет лучше изолировать целевые мышцы.

Уточнения

Повторе́ние (повто́р) — повторное выполнение упражнения с отягощением в одном подходе (се́те) в бодибилдинге, пауэрлифтинге, тяжёлой атлетике и других силовых видах спорта. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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