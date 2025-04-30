Эксперт по долголетию раскрыл, сколько раз в день нужно есть, чтобы прожить до 100 лет

2:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Непонятно, сколько раз в день нам следует есть, чтобы поддерживать здоровье. Это связано с тем, что некоторые эксперты рекомендуют питаться два-три раза в день вместо обычных пяти, в то время как другие говорят о пользе прерывистого голодания.

Фото: Wikipedia by Riceplusrice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Солидный мужчина

Одним из защитников идеи двухразового питания является Дэн Бюттнер, известный эксперт по долголетию. Более двух десятилетий он изучал образ жизни людей, живущих в регионах с самой большой продолжительностью жизни на планете, и обобщил выводы этого исследования в таких книгах, как "Секреты долголетия в голубых зонах: уроки самых здоровых мест на Земле" и "Кухня в голубых зонах: 100 рецептов, как дожить до 100 лет".

Долгожители едят дважды в день.

Среди советов, как прожить дольше, Бюттнер подчеркивает, что в идеале нужно есть два раза в день.

По его мнению, естественное прерывистое голодание, практикуемое многими из самых долгоживущих людей в мире, является эффективным способом продления жизни.

Эксперт рассказал, что обычно он ест только два раза в день, основываясь на наблюдении, что "люди-долгожители потребляют большую часть своих калорий в течение 10-12 часов".

Во многих регионах, известных как "голубые зоны", где наблюдается большая концентрация долгожителей, завтрак обычно является основным приемом пищи, обед умеренный, а ужин легкий — или даже отсутствует.

Помимо рекомендации есть меньше раз в день, Бюттнер предлагает и другие практики, помогающие организму стареть медленнее.

Среди них наиболее важным является разумное употребление бобовых, овощей, цельного зерна и масличных семян (например, орехов), в то время как потребление мяса должно быть спорадическим, а продуктов глубокой переработки следует по возможности избегать.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

