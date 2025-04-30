Будьте в форме в 50 лет и старше: 4 упражнения, которые позволят вам чувствовать себя на 20 лет

2:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Возможно, вы слышали, что 50 — это новые 40. Благодаря изменению образа жизни люди, приближающиеся к пятидесятилетию, чувствуют себя полными жизненных сил и стремятся продолжать наслаждаться жизнью, оставляя позади стереотипы, существовавшие несколько лет назад, когда 50 лет казались началом упадка.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Чтобы поддерживать этот новый образ жизни и справляться с изменениями, которые мы начинаем ощущать в своем организме, многие люди стремятся внедрить здоровые привычки, которые помогают замедлить старение и обеспечивают физическое и психическое благополучие.

В этом случае физические упражнения и сбалансированное питание имеют решающее значение для поддержания формы, хорошего внешнего вида и долгой, качественной жизни.

Упражнения, которые нужно делать после 50

С возрастом важно поддерживать сбалансированный режим силовых тренировок и аэробных нагрузок. Это помогает предотвратить потерю мышечной массы, улучшает подвижность и даже может продлить здоровую жизнь.

Майкл Маси, сертифицированный персональный тренер, рекомендует четыре идеальных упражнения, сочетающих силовые и кардионагрузки для улучшения физической формы после 50 лет.

Прогулка фермера

Это простое, но эффективное силовое упражнение. Заключается в ходьбе с утяжелителями в каждой руке, укрепляя мышцы хвата, спины и корпуса. Это полезно в повседневной жизни, так как повышает устойчивость при выполнении таких задач, как переноска сумок с покупками.

Воздушный велосипед

Этот вид спорта сочетает в себе кардионагрузки и мышечную нагрузку, что делает его отличным средством для сжигания калорий и набора силы. Использование велотренажера с сопротивлением способствует развитию мышц, а также может использоваться в качестве самостоятельной тренировки — например, в интервальных тренировках.

Становая тяга

Она отлично подходит для сжигания калорий и увеличения силы, поскольку задействует несколько групп мышц, таких как ноги, спина и корпус. По словам Маси, они особенно полезны для людей старше 50 лет: "В этом возрасте увеличивается риск травм дисков поясничного отдела позвоночника, а это упражнение помогает предотвратить их за счет укрепления основных мышц, особенно паравертебральных".

Приседания

Это классическое упражнение силовой тренировки, укрепляющее нижнюю часть тела, такую как ягодичные мышцы и квадрицепсы. Оно активизирует крупные группы мышц и вызывает значительную гормональную реакцию.

Если у вас пока нет сил выполнять свободные приседания, он рекомендует начать с такого оборудования, как тренажер для жима ногами или приседаний.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.

