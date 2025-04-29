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Забытая стратегия тренировок в спортзале из 80-х, которая поможет вам нарастить мышечную массу

2:22
Спорт

Со временем все меняется — мода, технологии, привычки и, конечно же, тренировки в спортзале. С 80-х годов и по сегодняшний день мир фитнеса претерпел настоящую революцию: появились новые методы, были проведены новые исследования, и даже наше представление о наборе мышечной массы существенно изменилось.

Приседания со штангой над головой
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Приседания со штангой над головой

Но что, если бы мы сказали вам, что одна из самых эффективных стратегий гипертрофии практиковалась еще в 1980-х годах в спортзалах, но со временем о ней забыли?

Да, пока все следят за последними тенденциями, есть классическая техника, которая может стать недостающим козырем в ваших тренировках. Простой, понятный и очень эффективный, он поможет вам обрести мышцы, о которых вы мечтаете.

В настоящее время, в зависимости от нагрузки и количества повторений, большинство людей выполняют от 8 до 12 повторений, когда целью является гипертрофия. Меньшее количество повторений используется для наращивания силы, а большее количество с меньшим отдыхом между подходами — для повышения мышечной выносливости.

Однако, как отмечает сертифицированный персональный тренер и доктор наук в области здравоохранения Марти Миллер, высокообъемные тренировки с большим количеством повторений — это подход, который подразумевает выполнение большего количества подходов и повторений для создания большей мышечной усталости и, следовательно, более интенсивного стимула для роста мышц.

Стратегия заключается, в частности, в выполнении движений медленно и контролируемо, с акцентом на эксцентрическую (или негативную) фазу каждого упражнения — тем самым увеличивая общее время под напряжением.

Рекомендуется выполнять от 4 до 6 подходов на каждую группу мышц, с 12-20 повторениями в подходе, всегда учитывая уровень физической подготовки, индивидуальный план тренировок и общую недельную нагрузку.

Также важно сократить время отдыха между подходами, выдерживая интервалы всего в 30-45 секунд.

Это увеличивает утомляемость и метаболический стресс — факторы, которые впоследствии способствуют стимуляции мышечного анаболизма.

Уточнения

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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