Фрукты помогают наращивать мышечную массу, но эти 5 — лучшие

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Когда мы говорим о продуктах, которые помогают нам нарастить мышечную массу, первыми на ум приходят продукты с большим содержанием белка, такие как мясо, яйца и некоторые овощи. Однако продукты, богатые микроэлементами, такие как фрукты, также могут способствовать процессу гипертрофии за счет содержания определенных витаминов и минералов.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка ест фрукты

Авокадо — фрукт, содержащий большое количество растительных белков и ненасыщенных жиров, которые обладают противовоспалительным эффектом, что необходимо для тренировок. Кроме того, в его состав входят витамины Е и С, отвечающие за снижение окислительного стресса и способствующие восстановлению мышц.

Помимо авокадо, гуава и папайя — это фрукты, богатые витамином С, а также содержащие большое количество белков, необходимых для процесса гипертрофии.

Бананы — один из фруктов, наиболее богатых качественными углеводами и минералами, такими как калий и магний, которые, помимо снижения стресса, способствуют оптимальному функционированию нервно-мышечной системы.

Диетолог рекомендует перед тренировкой употреблять сложные углеводы, и бананы являются отличным вариантом для употребления перед тренировкой.

Наконец, нельзя забывать о киви — одном из самых полезных фруктов для процесса гипертрофии, поскольку он является прекрасным источником витамина С — даже больше, чем апельсин! Специалист рекомендует поддерживать потребление витаминов и минералов в процессе набора мышечной массы, и киви может стать отличным вариантом.

Уточнения

Гипертрофи́я (от др.-греч. ὑπερ- «чрез, слишком» + τροφή «еда, пища») — увеличение объёма и массы органа, клеток под влиянием различных факторов.

