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Сильные и мускулистые ноги вам гарантированы: выполняйте 3 упражнения на квадрицепсы

1:45
Спорт

Опытные спортсмены понимают, насколько важен день ног, несмотря на то, насколько он может быть изнурительным. Более сильные квадрицепсы помогают стабилизировать наше тело, придают силу повседневным движениям, таким как ходьба, бег и походы.

тренировки на ноги
Фото: freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
тренировки на ноги

Квадрицепсы также хорошо смотрятся, выглядывая из-под ваших летних шорт.

Если вы не уделяете им столько же внимания, сколько груди и бицепсам, воспримите это как сигнал к началу. Ниже расскажем о трёх наиболее эффективных упражнениях для того, чтобы укрепить квадрицепсы.

Сплит-приседания 1.5

Вы, вероятно, знакомы с обычными сплит-приседаниями — ноги в позиции сплит-стойки, а затем опускаете колено к земле, затем поднимаете его обратно (как статический выпад).

Но сплит-приседания 1,5 добавляют этот дополнительный полуповтор, который делает его немного острее, увеличивает время под напряжением, и вы действительно почувствуете, как горят квадрицепсы. На этот раз, опустив колено на пол, поднимите его наполовину, затем снова опустите колено на пол, затем верните его полностью.

Приседания на одной ноге

Еще одно одностороннее упражнение, которое заставит ваши квадрицепсы гореть, — приседание на одной ноге.

Согните колено на ящике вперед и опустите пятку к полу, чтобы слегка коснуться его, затем вернитесь обратно. Со временем вы можете постепенно усложнять упражнение, увеличивая высоту ящика/блинов.

Жим ногами в тренажере

Хотя это упражнение не так прямо применимо в повседневной жизни и спорте, оно определенно забивает квадрицепсы.

Уточнения

Двугла́вая мы́шца плеча́ (би́цепс, лат. musculus biceps brachii) — большая мышца плеча, хорошо заметна под кожей.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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