Тайное оружие веганов: этот белок построит мышцы не хуже мяса

Новое научное исследование развенчивает один из самых распространенных мифов в области спорта и питания: слухи о превосходстве животных белков над растительными в росте мышц.

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Ученые провели интенсивный эксперимент с участием 40 физически активных взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Сначала они соблюдали семидневную адаптивную диету, чтобы вернуть свой организм в нейтральное состояние перед основной фазой эксперимента.

Затем их разделили на две группы: одна придерживалась диеты, основанной на животных белках (мясо, молочные продукты, яйца), а другая придерживалась строго растительной диеты, уделяя особое внимание аминокислотному составу, чтобы растительные белки были полноценными и сопоставимыми с животными белками.

Общее потребление белка в обоих случаях составляло от 1,1 до 1,2 грамма белка на килограмм массы тела в день.

Также некоторые потребляли равное количество белка за три приема пищи в день, в то время как другие потребляли белок, разделенный на пять приемов пищи, с наибольшим потреблением к концу дня. Все участники каждые три дня выполняли силовые упражнения под наблюдением.

Проведя анализ биопсии мышц ног до и после экспериментального периода, ученые обнаружили нечто неожиданное: не было выявлено никакой разницы в том, как мышечная ткань синтезирует белок из животных или растительных источников.

Оказалось, что тип белка и его распределение во времени не имеют никакого значения.

Исследование ставит под сомнение устоявшиеся десятилетиями представления о том, что животные белки, такие как мясо, считались более полезными из-за их более быстрого усвоения и полного аминокислотного состава.

Новое исследование показывает, что при долгосрочном росте мышц результат одинаков, независимо от источника белка.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью. В живых организмах аминокислотный состав белков определяется генетическим кодом, при синтезе в большинстве случаев используется 20 стандартных аминокислот.

