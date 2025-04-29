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Переверните свой фитнес-мир: эксперт объяснил, почему ходьба круче велосипеда для похудения

2:56
Спорт

Ходьба может быть более эффективным способом похудения, чем езда на велосипеде или тренировки на эллиптическом тренажёре. Об этом рассказал эксперт по фитнесу. Он также поделился программами, которые помогут вам оставаться в тонусе, улучшить обмен веществ и чувствовать себя лучше после 50 лет. Узнайте о лучших практиках и их сочетании.

ходьба
Фото: freepik.com is licensed under public domain
ходьба

Сегодня многие люди ведут малоподвижный образ жизни из-за работы и домашних дел. Однако даже небольшие физические нагрузки могут улучшить ваше самочувствие и здоровье. Ходьба, езда на велосипеде, йога и другие виды активности — всё это способы поддерживать тело в форме и повысить качество жизни. Эксперт расскажет, как заниматься эффективно и адаптировать тренировки к разным этапам жизни.

Почему ходьба — лучший выбор для поддержания активности?

Ходьба — доступный и эффективный способ быть активным. Она улучшает кровообращение, укрепляет мышцы и суставы, а также помогает поддерживать здоровый вес. Хосе Антонио Перес Турпин, профессор физических упражнений в Университете Аликанте, утверждает, что ходьба — ключевой способ оставаться активным, особенно для взрослых женщин. Однако он также рекомендует сочетать её с другими видами тренировок для достижения лучших результатов, цитирует тренера InStyle.

Как дополнить ходьбу другими видами активности?

Специалист предлагает включить в программу тренировок различные виды активности, чтобы получить максимальную пользу:

  • Йога и пилатес улучшают гибкость, подвижность суставов и расслабляют мышцы.
  • Танцы и катание на коньках развивают координацию и равновесие.
  • Плавание и езда на велосипеде укрепляют мышцы и повышают выносливость.

Ходьба vs. велосипед: что выбрать?

Хотя велосипед и эллиптический тренажёр — отличные варианты для тренировок, Перес Турпин считает, что ходьба более эффективна для сжигания калорий. Для достижения того же результата, что и при 30 минутах ходьбы, на велосипеде потребуется около 45 минут. Это связано с тем, что при ходьбе нужно поддерживать равновесие, что требует дополнительных усилий.

Как поддерживать форму после 50?

После 50 лет важно продолжать заниматься спортом, но делать это с учётом возраста и состояния здоровья. Профессор рекомендует сочетать аэробные упражнения, такие как бег, плавание или езда на велосипеде, с силовыми тренировками. Они должны быть низкоинтенсивными, но с большим числом повторений (от 20 до 30) для всех групп мышц. Это поможет поддерживать тонус, улучшить обмен веществ и повысить качество жизни.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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