Переверните свой фитнес-мир: эксперт объяснил, почему ходьба круче велосипеда для похудения

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Ходьба может быть более эффективным способом похудения, чем езда на велосипеде или тренировки на эллиптическом тренажёре. Об этом рассказал эксперт по фитнесу. Он также поделился программами, которые помогут вам оставаться в тонусе, улучшить обмен веществ и чувствовать себя лучше после 50 лет. Узнайте о лучших практиках и их сочетании.

Фото: freepik.com is licensed under public domain ходьба

Сегодня многие люди ведут малоподвижный образ жизни из-за работы и домашних дел. Однако даже небольшие физические нагрузки могут улучшить ваше самочувствие и здоровье. Ходьба, езда на велосипеде, йога и другие виды активности — всё это способы поддерживать тело в форме и повысить качество жизни. Эксперт расскажет, как заниматься эффективно и адаптировать тренировки к разным этапам жизни.

Почему ходьба — лучший выбор для поддержания активности?

Ходьба — доступный и эффективный способ быть активным. Она улучшает кровообращение, укрепляет мышцы и суставы, а также помогает поддерживать здоровый вес. Хосе Антонио Перес Турпин, профессор физических упражнений в Университете Аликанте, утверждает, что ходьба — ключевой способ оставаться активным, особенно для взрослых женщин. Однако он также рекомендует сочетать её с другими видами тренировок для достижения лучших результатов, цитирует тренера InStyle.

Как дополнить ходьбу другими видами активности?

Специалист предлагает включить в программу тренировок различные виды активности, чтобы получить максимальную пользу:

Йога и пилатес улучшают гибкость, подвижность суставов и расслабляют мышцы.

улучшают гибкость, подвижность суставов и расслабляют мышцы. Танцы и катание на коньках развивают координацию и равновесие.

развивают координацию и равновесие. Плавание и езда на велосипеде укрепляют мышцы и повышают выносливость.

Ходьба vs. велосипед: что выбрать?

Хотя велосипед и эллиптический тренажёр — отличные варианты для тренировок, Перес Турпин считает, что ходьба более эффективна для сжигания калорий. Для достижения того же результата, что и при 30 минутах ходьбы, на велосипеде потребуется около 45 минут. Это связано с тем, что при ходьбе нужно поддерживать равновесие, что требует дополнительных усилий.

Как поддерживать форму после 50?

После 50 лет важно продолжать заниматься спортом, но делать это с учётом возраста и состояния здоровья. Профессор рекомендует сочетать аэробные упражнения, такие как бег, плавание или езда на велосипеде, с силовыми тренировками. Они должны быть низкоинтенсивными, но с большим числом повторений (от 20 до 30) для всех групп мышц. Это поможет поддерживать тонус, улучшить обмен веществ и повысить качество жизни.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.





Велосипе́д (стар. фр. vélocipède, от лат. vēlōx «быстрый» и pes «нога») — колёсное транспортное средство (или спортивный снаряд), приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (крайне редко) через ручные рычаги.

