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Твоё тело скажет спасибо: 6 упражнений, чтобы забыть о боли в нижней части тела

1:48
Спорт

Персональный тренер Мирейя Фигерас подчёркивает важность тренировки подвижности, которая часто остаётся без должного внимания, несмотря на её значимость. В своём профиле на TikTok она поделилась комплексной программой упражнений для развития подвижности нижней части тела, направленной на снижение боли и профилактику травм.

Выпад с поворотом
Фото: wikimedia.org by Julie Ann Silverman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Выпад с поворотом

Многие приходят в спортзал для занятий различными видами спорта, такими как силовые тренировки, кардионагрузки, групповые занятия, плавание, теннис или падел-теннис. Однако большинство не уделяют должного внимания развитию подвижности, хотя это приносит множество преимуществ. Подвижность помогает предотвратить травмы, улучшает гибкость и позволяет глубже погрузиться в другие виды тренировок, пишет lavanguardia.com со ссылкой на тренера.

Мирейя Фигерас предлагает 6 упражнений для тренировки подвижности нижней части тела:

  1. Попеременные казачьи приседания: перенесите вес на одну ногу и глубоко приседайте, максимально углубляя движение.
  2. Поза лягушки: это упражнение идеально подходит для раскрытия бёдер.
  3. Боковая растяжка: встаньте в положение выпада, согните и растяните рабочую ногу несколько раз.
  4. Вращение бёдер: попеременно переносите вес с одной ноги на другую, выполняя несколько повторений.
  5. Глубокий выпад: перемещайте тело как можно дальше вперёд, а затем назад.
  6. Глубокое приседание с растяжкой подколенных сухожилий: завершите упражнение максимально глубоким приседанием и растяжкой подколенных сухожилий.

"С этими упражнениями у вас будет полноценная программа для развития подвижности", — сообщила тренер.

Уточнения

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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