Твоё тело скажет спасибо: 6 упражнений, чтобы забыть о боли в нижней части тела

Персональный тренер Мирейя Фигерас подчёркивает важность тренировки подвижности, которая часто остаётся без должного внимания, несмотря на её значимость. В своём профиле на TikTok она поделилась комплексной программой упражнений для развития подвижности нижней части тела, направленной на снижение боли и профилактику травм.
Многие приходят в спортзал для занятий различными видами спорта, такими как силовые тренировки, кардионагрузки, групповые занятия, плавание, теннис или падел-теннис. Однако большинство не уделяют должного внимания развитию подвижности, хотя это приносит множество преимуществ. Подвижность помогает предотвратить травмы, улучшает гибкость и позволяет глубже погрузиться в другие виды тренировок, пишет lavanguardia.com со ссылкой на тренера.
Мирейя Фигерас предлагает 6 упражнений для тренировки подвижности нижней части тела:
"С этими упражнениями у вас будет полноценная программа для развития подвижности", — сообщила тренер.
Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития.
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