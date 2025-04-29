Твоё тело скажет спасибо: 6 упражнений, чтобы забыть о боли в нижней части тела

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Персональный тренер Мирейя Фигерас подчёркивает важность тренировки подвижности, которая часто остаётся без должного внимания, несмотря на её значимость. В своём профиле на TikTok она поделилась комплексной программой упражнений для развития подвижности нижней части тела, направленной на снижение боли и профилактику травм.

Фото: wikimedia.org by Julie Ann Silverman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Выпад с поворотом

Многие приходят в спортзал для занятий различными видами спорта, такими как силовые тренировки, кардионагрузки, групповые занятия, плавание, теннис или падел-теннис. Однако большинство не уделяют должного внимания развитию подвижности, хотя это приносит множество преимуществ. Подвижность помогает предотвратить травмы, улучшает гибкость и позволяет глубже погрузиться в другие виды тренировок, пишет lavanguardia.com со ссылкой на тренера.

Мирейя Фигерас предлагает 6 упражнений для тренировки подвижности нижней части тела:

Попеременные казачьи приседания: перенесите вес на одну ногу и глубоко приседайте, максимально углубляя движение. Поза лягушки: это упражнение идеально подходит для раскрытия бёдер. Боковая растяжка: встаньте в положение выпада, согните и растяните рабочую ногу несколько раз. Вращение бёдер: попеременно переносите вес с одной ноги на другую, выполняя несколько повторений. Глубокий выпад: перемещайте тело как можно дальше вперёд, а затем назад. Глубокое приседание с растяжкой подколенных сухожилий: завершите упражнение максимально глубоким приседанием и растяжкой подколенных сухожилий.

"С этими упражнениями у вас будет полноценная программа для развития подвижности", — сообщила тренер.

Уточнения

Физи́ческие упражне́ния — элементарные движения, составленные из них двигательные действия и их комплексы (гимнастический, атлетический), систематизированные в целях физического развития.

