Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лаванда больше не королева! Эти растения сражаются за трон в вашем саду
Почему фасоль остаётся твёрдой: ошибки, которые совершают почти все
Вода из водопровода, дождь или колодец: что выбрать для полива?
Учёные бьют тревогу: птичий грипп меняет правила игры
Когда лапы дрожат от обиды: ревность, о которой собаки не могут сказать
Трюк бабушки: маленький ритуал, который продлит жизнь вашим продуктам
Морковь против старения кожи: ученые раскрыли секрет вечной молодости
Афины для гурманов: чешская утка, балканский перец и пакистанский огонь — всё за один бюджетный ужин
Собчак высказалась о реакции Тимати на беременность невесты

Долой боль в пояснице: план из трёх движений для сильной и гибкой спины

3:04
Спорт

По данным Американской ассоциации хиропрактиков, около 80% американцев в течение жизни сталкиваются с болями в пояснице. Более половины из них признают, что основную часть дня проводят в сидячем положении.

Мужчина стоит спиной
Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мужчина стоит спиной

Основной причиной болей в пояснице чаще всего становятся не заболевания, а функциональные нарушения — перегрузка одних мышц и ослабление других. Неправильная техника в базовых упражнениях, длительное пребывание в положении сидя, стресс и избыточный вес значительно увеличивают риск появления проблем.

Значение силы и подвижности для здоровья поясницы

Развитие силы мышц поясничного отдела и улучшение их подвижности являются ключевыми условиями для профилактики и облегчения болей. При длительном сидении ослабевают разгибатели позвоночника и ягодичные мышцы — важные стабилизаторы поясницы. Помимо силы необходима мобильность: поясничный отдел активно участвует в сгибании, разгибании и вращении корпуса, и ограничение движений в этих плоскостях усугубляет нагрузку на позвоночник.

Роль мобильности в предотвращении боли

Развитие подвижности суставов и мягких тканей способствует снижению напряжения и уменьшению болевых ощущений. Основное внимание следует уделить грудному и поясничному отделам позвоночника, а также области бедер.

Комплекс из трёх эффективных упражнений на растяжку

Специалисты выделяют три растяжки, которые рекомендованы для включения в ежедневные тренировки с целью профилактики и снижения болей в пояснице.

Спинальная волна

  • Исходное положение: поза ребенка — колени на полу, ягодицы отведены назад, руки вытянуты вперед.
  • Плавный перекат туловища вперед с переходом в положение собаки мордой вверх (бедра на полу, спина прогнута).
  • Медленное возвращение в исходное положение, акцент на последовательное движение каждого позвонка.
  • Выполнять 30 секунд, 3 подхода.

Стеклоочиститель с поясничной опорой

  • Положение лежа на спине, правая нога положена на левое колено.
  • Без отрыва лопаток от пола, колени плавно опускаются к полу в стороны.
  • Удерживать растяжку 30 секунд на каждую сторону, 3 подхода.

Растяжка скорпион

  • Положение лежа на животе, руки вытянуты в стороны.
  • Подъем одной ноги вверх с перекатом через корпус в противоположную сторону, стараясь коснуться пола.
  • Грудная клетка и плечи остаются прижатыми к полу.
  • Выполнять по 45 секунд, чередуя стороны, 3 подхода.

Регулярное выполнение этих упражнений способствует улучшению состояния позвоночника, снижает нагрузку на поясничный отдел и может помочь в профилактике болей у лиц, ведущих малоподвижный образ жизни или активно занимающихся спортом.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Экономика и бизнес
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты Аудио 
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Домашние животные
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет Аудио 
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Авто
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие Аудио 
Популярное
Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие

Опасные самосвалы Shacman попали на рынок из-за подмены образцов. Что будет с продажами дальше?

Китайцы обманули: самосвалы сертифицировали одни, а в продажу пошли совсем другие
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Присутствие пауков в доме несёт в себе важное послание: что это на самом деле значит?
Африка трещит по швам: как на наших глазах рождается новый океан и исчезают города
Фосса: зверь-головоломка, который сбивал с толку учёных почти 200 лет
Китайско-американская война пошлин набирает обороты Светлана Батанова Пересидеть Трампа, чтобы расправиться с Россией — такой курс взяла Европа Любовь Степушова Голодные покупатели: как их выбор пищи зависит от вкуса и внешнего вида — шокирующие факты Игорь Буккер
Вы ждёте час, пока телевизор отреагирует на команду пульта? С этим трюком он будет реагировать как молния
Вибрация стиральной машины портит ремонт: делаем вот это и забываем о проблеме
Когда совершенство даёт сбой: баги кошачьего организма, о которых не говорят
Когда совершенство даёт сбой: баги кошачьего организма, о которых не говорят
Последние материалы
Лаванда больше не королева! Эти растения сражаются за трон в вашем саду
Почему фасоль остаётся твёрдой: ошибки, которые совершают почти все
Вода из водопровода, дождь или колодец: что выбрать для полива?
Учёные бьют тревогу: птичий грипп меняет правила игры
Когда лапы дрожат от обиды: ревность, о которой собаки не могут сказать
Трюк бабушки: маленький ритуал, который продлит жизнь вашим продуктам
Морковь против старения кожи: ученые раскрыли секрет вечной молодости
Афины для гурманов: чешская утка, балканский перец и пакистанский огонь — всё за один бюджетный ужин
Собчак высказалась о реакции Тимати на беременность невесты
Дизельная ловушка на миллион: печальный опыт владельца Пежо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.