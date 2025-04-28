Долой боль в пояснице: план из трёх движений для сильной и гибкой спины

По данным Американской ассоциации хиропрактиков, около 80% американцев в течение жизни сталкиваются с болями в пояснице. Более половины из них признают, что основную часть дня проводят в сидячем положении.
Основной причиной болей в пояснице чаще всего становятся не заболевания, а функциональные нарушения — перегрузка одних мышц и ослабление других. Неправильная техника в базовых упражнениях, длительное пребывание в положении сидя, стресс и избыточный вес значительно увеличивают риск появления проблем.
Развитие силы мышц поясничного отдела и улучшение их подвижности являются ключевыми условиями для профилактики и облегчения болей. При длительном сидении ослабевают разгибатели позвоночника и ягодичные мышцы — важные стабилизаторы поясницы. Помимо силы необходима мобильность: поясничный отдел активно участвует в сгибании, разгибании и вращении корпуса, и ограничение движений в этих плоскостях усугубляет нагрузку на позвоночник.
Развитие подвижности суставов и мягких тканей способствует снижению напряжения и уменьшению болевых ощущений. Основное внимание следует уделить грудному и поясничному отделам позвоночника, а также области бедер.
Специалисты выделяют три растяжки, которые рекомендованы для включения в ежедневные тренировки с целью профилактики и снижения болей в пояснице.
Регулярное выполнение этих упражнений способствует улучшению состояния позвоночника, снижает нагрузку на поясничный отдел и может помочь в профилактике болей у лиц, ведущих малоподвижный образ жизни или активно занимающихся спортом.
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