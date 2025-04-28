Почему тренеры обожают пульсирующие приседания — и за что твои мышцы их возненавидят

Они вызывают жжение в мышцах уже через несколько секунд, а тренеры постоянно включают их в свои программы. Но действительно ли приседания с импульсами усиливают вашу тренировку или это просто модная "пытка"? Разбираемся вместе с экспертами.
Это вариация обычных приседаний, только с небольшими изменениями: амплитуда движений становится минимальной, а возвращаться в полное положение стоя нельзя до самого конца сета.
Как выполнить:
Такое движение активно нагружает квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия, а за стабильность отвечают корпус и икры.
Особенно полезны пульсы для тех, кто восстанавливается после перерывов или хочет добавить интенсивности без больших весов.
Если ваша цель — увеличение силы и набор массы, полная амплитуда движения и работа с весами дадут лучший результат.
Пульс-приседания больше развивают выносливость медленно сокращающихся волокон, чем абсолютную силу.
Кроме того, силовые тренировки с полным диапазоном движения эффективнее для роста мышц нижней части тела, чем упражнения с ограниченной амплитудой.
И самое главное: если вам нравится это упражнение — делайте его! Удовольствие от тренировки помогает сохранять мотивацию гораздо дольше, чем строгие правила.
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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