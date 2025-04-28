Почему тренеры обожают пульсирующие приседания — и за что твои мышцы их возненавидят

2:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Они вызывают жжение в мышцах уже через несколько секунд, а тренеры постоянно включают их в свои программы. Но действительно ли приседания с импульсами усиливают вашу тренировку или это просто модная "пытка"? Разбираемся вместе с экспертами.

Фото: freepik приседания

Что такое приседания с импульсами

Это вариация обычных приседаний, только с небольшими изменениями: амплитуда движений становится минимальной, а возвращаться в полное положение стоя нельзя до самого конца сета.

Как выполнить:

Встаньте, расставив ноги на ширине бедер.

Отведите таз назад и опуститесь в присед.

Поднимитесь наполовину вверх и снова опуститесь вниз.

Повторяйте пульсирующее движение быстро и ритмично.

Такое движение активно нагружает квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия, а за стабильность отвечают корпус и икры.

Для чего нужны приседания с импульсами

Развитие мышечной выносливости

Благодаря длительному времени под напряжением (TUT) мышцы работают дольше без отдыха.

Финишные упражнения

Пульсы отлично подходят для "выжигания" мышц в конце силовой тренировки.

Гипертрофия за счёт стресса

Непрерывная нагрузка провоцирует метаболическое напряжение, способствующее росту мышечной массы.

Особенно полезны пульсы для тех, кто восстанавливается после перерывов или хочет добавить интенсивности без больших весов.

Ограничения: когда обычные приседания лучше

Если ваша цель — увеличение силы и набор массы, полная амплитуда движения и работа с весами дадут лучший результат.

Пульс-приседания больше развивают выносливость медленно сокращающихся волокон, чем абсолютную силу.

Кроме того, силовые тренировки с полным диапазоном движения эффективнее для роста мышц нижней части тела, чем упражнения с ограниченной амплитудой.

Как вписать пульс-приседания в программу

Используйте их как дроп-сет после классических приседаний.

Меняйте вариации: сумо-приседы с импульсами, приседы с узкой постановкой ног.

Заменяйте прыжковые упражнения пульсами, если нужно снизить нагрузку на суставы.

И самое главное: если вам нравится это упражнение — делайте его! Удовольствие от тренировки помогает сохранять мотивацию гораздо дольше, чем строгие правила.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

