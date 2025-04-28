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Почему тренеры обожают пульсирующие приседания — и за что твои мышцы их возненавидят

2:29
Спорт

Они вызывают жжение в мышцах уже через несколько секунд, а тренеры постоянно включают их в свои программы. Но действительно ли приседания с импульсами усиливают вашу тренировку или это просто модная "пытка"? Разбираемся вместе с экспертами.

приседания
Фото: freepik
приседания

Что такое приседания с импульсами

Это вариация обычных приседаний, только с небольшими изменениями: амплитуда движений становится минимальной, а возвращаться в полное положение стоя нельзя до самого конца сета.
Как выполнить:

  • Встаньте, расставив ноги на ширине бедер.
  • Отведите таз назад и опуститесь в присед.
  • Поднимитесь наполовину вверх и снова опуститесь вниз.
  • Повторяйте пульсирующее движение быстро и ритмично.

Такое движение активно нагружает квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия, а за стабильность отвечают корпус и икры.

Для чего нужны приседания с импульсами

Развитие мышечной выносливости

  • Благодаря длительному времени под напряжением (TUT) мышцы работают дольше без отдыха.

Финишные упражнения

  • Пульсы отлично подходят для "выжигания" мышц в конце силовой тренировки.

Гипертрофия за счёт стресса

  • Непрерывная нагрузка провоцирует метаболическое напряжение, способствующее росту мышечной массы.

Особенно полезны пульсы для тех, кто восстанавливается после перерывов или хочет добавить интенсивности без больших весов.

Ограничения: когда обычные приседания лучше

Если ваша цель — увеличение силы и набор массы, полная амплитуда движения и работа с весами дадут лучший результат.
Пульс-приседания больше развивают выносливость медленно сокращающихся волокон, чем абсолютную силу.

Кроме того, силовые тренировки с полным диапазоном движения эффективнее для роста мышц нижней части тела, чем упражнения с ограниченной амплитудой.

Как вписать пульс-приседания в программу

  • Используйте их как дроп-сет после классических приседаний.
  • Меняйте вариации: сумо-приседы с импульсами, приседы с узкой постановкой ног.
  • Заменяйте прыжковые упражнения пульсами, если нужно снизить нагрузку на суставы.

И самое главное: если вам нравится это упражнение — делайте его! Удовольствие от тренировки помогает сохранять мотивацию гораздо дольше, чем строгие правила.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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