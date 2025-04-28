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Сжигает жир быстрее любых диет: найдено лучшее упражнение для похудения

1:06
Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала, какие упражнения стоит включить в программу тем, кто мечтает о стройной фигуре.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Как сообщает Men Today, она рекомендовала сосредоточиться на выпадах с прыжками, прыжках с касанием стоп, скручиваниях с касанием стоп, планке с приведением коленей, а также упражнении скалолаз.

Как правильно выполнять упражнение "скалолаз"

Отдельно тренер объяснила технику выполнения упражнения "скалолаз". Для начала нужно встать в упор лежа на прямых руках, выровнять корпус и слегка приподнять таз. После этого важно поочередно подтягивать к груди правое и левое колено, контролируя движение и сохраняя темп.

Правильное питание — половина успеха

Ирина Ротач также подчеркнула, что без коррекции рациона добиться выраженного результата будет крайне сложно. По её мнению, важно следить за балансом КБЖУ — правильно рассчитывать калорийность рациона и соблюдать оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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