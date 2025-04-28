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Это обязательно должен делать каждый мужчина после 45 лет: советы тренера

1:19
Спорт

Ведущий популярного фитнес-канала Pro Training поделился своим видением того, какие упражнения должны стать основой тренировок для мужчин среднего возраста.

Мужчина занимается спортом
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Мужчина занимается спортом

Как сообщил портал Men Today, в рекомендованный комплекс вошли подтягивания обратным хватом, классические отжимания, жим штанги вверх в положении сидя, обратная планка, а также румынская тяга.

Как правильно выполнять румынскую тягу

Особое внимание эксперт уделил румынской тяге. Для правильного выполнения необходимо встать прямо, слегка согнуть колени и взять гриф верхним хватом. Затем, удерживая штангу максимально близко к голеням, нужно аккуратно опустить ее в наклоне вниз, а после — плавно вернуть в исходное положение. Ведущий подчеркнул важность техники, чтобы избежать травм и получить максимальную пользу от упражнения.

Тренировки в среднем возрасте: что важно знать

По мнению специалиста, после 45 лет тренировки должны быть особенно осознанными и аккуратными. Он отметил, что работа с отягощением положительно влияет на мужское здоровье: укрепляет сердце, помогает нормализовать артериальное давление и способствует улучшению психоэмоционального состояния.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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