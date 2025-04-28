Привычка, которая продлевает жизнь на годы: для неё не нужны тренажёры

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Исследователь из Университета Восточной Англии Софи Пэддок уверена: чтобы прожить дольше, достаточно сделать один небольшой шаг — отказаться от использования лифта.

Фото: commons.wikimedia.org by Jake Hills jakehills, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба по лестнице

По её словам, регулярные подъёмы по лестнице можно легко встроить в ежедневную рутину без необходимости кардинально менять образ жизни.

Масштабное исследование доказало эффективность

В рамках анализа данных почти 480 тысяч добровольцев учёная выяснила: те, кто выбирал лестницу вместо лифта, снижали риск смерти по любой причине в среднем на 24 процента.

Пэддок отметила, что результаты наблюдались как у мужчин, так и у женщин, независимо от уровня физической подготовки, пишет medicalxpress.com.

Простое решение с большим эффектом

Эксперты считают, что физическая активность, даже в таком минимальном формате, как подъем по лестнице, значительно улучшает работу сердечно-сосудистой системы и помогает поддерживать нормальный вес. А это, в свою очередь, напрямую связано с увеличением продолжительности жизни.

Уточнения

Лифт (англ. to lift — поднимать) — разновидность грузоподъёмной машины, предназначенная для вертикального или наклонного перемещения грузов на специальных платформах, передвигающихся по жёстким направляющим.

