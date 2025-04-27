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Ливерпуль выигрывает рекордный 20-й титул лиги, разгромив Тоттенхэм

1:14
Спорт

Футбольный клуб "Ливерпуль" завоевал рекордный 20-й титул лиги в дебютном сезоне Арне Слота, обыграв "Тоттенхэм" со счетом 5:1.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

46-летний игрок, который взял на себя, казалось бы, незавидную задачу стать преемником Юргена Клоппа прошлым летом, стал первым человеком в славной истории "Ливерпуля", который выиграл чемпионат в своем дебютном сезоне с клубом.

Энфилд был готов праздновать с самого начала, но вскоре последовала неудача, когда Доминик Соланке неожиданно головой ударил по воротам на 12-й минуте. "Ливерпуль" быстро ответил, Луис Диас сравнял счет после просмотра VAR, а Алексис Мак Аллистер забил гол на 23-й минуте, выведя хозяев вперед. Коди Гакпо нанес удар с углового до перерыва, оставив результат практически гарантированным.

Во втором тайме Мохамед Салах забил четвертый гол за "Ливерпуль" — и 28-й гол египтянина в лиге за этот выдающийся сезон. Салах был готов добавить еще один за 20 минут до конца, но Дестини Удоги первым добежал до мяча и забил неудачный автогол.

Уточнения

Ливерпу́ль Ли́верпуль, также Ли́верпул (англ. Liverpool, МФА: [ˈlɪvəpuːl]) — город в Великобритании в графстве Мерсисайд, порт на северо-западном побережье Англии, в устье реки Мерси.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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