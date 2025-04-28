Тридцать минут в день — и сахар под контролем: простой секрет без усилий

Прогулка — одно из самых простых и доступных средств для укрепления здоровья. Она укрепляет кости, улучшает настроение, снижает риск сердечных заболеваний. Но есть ещё один важный эффект: регулярные прогулки помогают держать под контролем уровень сахара в крови и даже снижают риск развития диабета.
У людей с диабетом 2 типа часто снижается чувствительность к инсулину. Прогулки умеренной интенсивности повышают способность клеток усваивать глюкозу, и этот эффект сохраняется до 24 часов после тренировки.
Сокращение мышц при ходьбе помогает клеткам поглощать глюкозу без участия инсулина, обеспечивая снижение сахара в течение нескольких часов после прогулки.
Жир вокруг внутренних органов увеличивает инсулинорезистентность. Регулярная ходьба помогает уменьшить этот жир, тем самым улучшая обмен веществ.
Всего 30 минут быстрой ходьбы в день могут снизить риск развития диабета на 30%. Более того, у людей с диабетом 2 типа прогулка в течение 30 минут после еды снижала уровень сахара на 2,2 ммоль/л.
Диабетики, которые ежедневно проходят хотя бы одну милю, уменьшают риск преждевременной смерти вдвое по сравнению с теми, кто не занимается ходьбой.
Выберите удобное время и придерживайтесь его — это поможет организму вырабатывать стабильные реакции на физическую активность.
Поднимите подбородок, расправьте плечи, ступайте с пятки на носок. Начинайте с 15 минут в день и постепенно увеличивайте нагрузку.
Оптимальная цель — 30 минут пять раз в неделю или три коротких прогулки по 10 минут в день.
Когда привычка закрепится, подключайте упражнения с отягощением — это поможет ещё лучше контролировать уровень сахара.
Перед началом программы проконсультируйтесь с врачом. Всегда проверяйте уровень сахара до и после ходьбы, носите удобную обувь и проверяйте состояние ног.
Сахарный диабет 2-го типа (также — инсулинорезистентный сахарный диабет, прежние названия — инсулиннезависимый диабет и диабет взрослых) — хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, в достаточном количестве вырабатываемый клетками поджелудочной железы.
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