Ложка за ложкой к телу мечты: продукт, который тайно кормит силу чемпионов

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Когда речь заходит о правильном питании, в центре внимания обычно оказываются капуста кале, киноа и авокадо. Но на полках магазинов скрывается ещё один ценный продукт — творог. С его мягким вкусом и нежной текстурой он не только разнообразит блюда, но и принесёт реальную пользу организму.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молочные продукты

Чем же творог заслужил любовь фитнес-энтузиастов, приверженцев здорового образа жизни и даже шеф-поваров? Ответ кроется в его удивительных свойствах, которые поддерживают здоровье костей, способствуют контролю веса и даже помогают работе нервной системы.

Питательная ценность творога

Макроэлементы:

Одна чашка взбитого творога содержит 206 ккал, 9 г жира, 23,3 г белка и 7,1 г углеводов. Высокий уровень белка и умеренное содержание жира и углеводов обеспечивают длительное чувство сытости.

Микроэлементы:

Творог богат кальцием (174 мг), магнием, калием и цинком, поддерживая здоровье костей, мышц и обменных процессов.

Нежирные варианты:

Низкожирный творог содержит меньше жира (5 г) и больше белка (24,2 г) и кальция, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за питанием.

6 научно подтверждённых преимуществ творога

1. Поддержка роста мышц

Творог богат казеином — медленно усваиваемым белком, который питает мышцы в течение нескольких часов, особенно во время сна.

2. Помощь в контроле веса

Высокое содержание белка помогает дольше сохранять чувство сытости и стабилизировать уровень сахара в крови, что снижает риск переедания.

3. Укрепление костей

Кальций и фосфор в твороге способствуют поддержанию плотности костной ткани и предотвращению остеопороза.

4. Улучшение пищеварения

Творог с живыми культурами помогает нормализовать микрофлору кишечника и поддерживает здоровье пищеварительной системы.

5. Поддержка нервной системы

Богатство витаминов группы B, особенно B12 и рибофлавина, помогает сохранить здоровье нервных клеток и улучшить энергетический обмен.

6. Возможное снижение риска некоторых видов рака

Кальций и пробиотики в твороге могут играть роль в снижении риска развития колоректального рака, поддерживая здоровье кишечника.

Возможные ограничения

Творог не подойдёт людям с непереносимостью лактозы или аллергией на молочные белки. Важно учитывать также уровень натрия и выбирать продукт с подходящими характеристиками.

Творог — универсальный и мощный союзник здорового питания. Он легко вписывается как в сладкие, так и в солёные блюда, помогает наращивать мышцы, заботится о здоровье костей и поддерживает пищеварение. Главное — соблюдать умеренность и выбирать качественные продукты.

Уточнения

Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

