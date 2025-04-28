Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пенсия в два раза больше: какие шаги нужно сделать уже сейчас
Этот город обогнал Нью-Йорк и Париж — но что скрывается за его спокойной атмосферой
Как превратить обычное печенье в замороженный десерт, который тает во рту
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Где другие цветы вянут, этот расцветает: лёгкий путь к роскошному саду в тени
Идеальная выпечка без хлопот: хитрости использования газовой духовки
Минута — и всё не по плану: собаки, которые могут стать смертельно опасными дома
Письмо выжившего пассажира Титаника продали за рекордную сумму
Она говорит, а стыдно мне: Сергей Соседов раскрыл секреты совместной работы с Ольгой Бузовой

Ложка за ложкой к телу мечты: продукт, который тайно кормит силу чемпионов

3:13
Спорт

Когда речь заходит о правильном питании, в центре внимания обычно оказываются капуста кале, киноа и авокадо. Но на полках магазинов скрывается ещё один ценный продукт — творог. С его мягким вкусом и нежной текстурой он не только разнообразит блюда, но и принесёт реальную пользу организму.

Молочные продукты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молочные продукты

Чем же творог заслужил любовь фитнес-энтузиастов, приверженцев здорового образа жизни и даже шеф-поваров? Ответ кроется в его удивительных свойствах, которые поддерживают здоровье костей, способствуют контролю веса и даже помогают работе нервной системы.

Питательная ценность творога

Макроэлементы:

Одна чашка взбитого творога содержит 206 ккал, 9 г жира, 23,3 г белка и 7,1 г углеводов. Высокий уровень белка и умеренное содержание жира и углеводов обеспечивают длительное чувство сытости.

Микроэлементы:

Творог богат кальцием (174 мг), магнием, калием и цинком, поддерживая здоровье костей, мышц и обменных процессов.

Нежирные варианты:

Низкожирный творог содержит меньше жира (5 г) и больше белка (24,2 г) и кальция, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за питанием.

6 научно подтверждённых преимуществ творога

1. Поддержка роста мышц

Творог богат казеином — медленно усваиваемым белком, который питает мышцы в течение нескольких часов, особенно во время сна.

2. Помощь в контроле веса

Высокое содержание белка помогает дольше сохранять чувство сытости и стабилизировать уровень сахара в крови, что снижает риск переедания.

3. Укрепление костей

Кальций и фосфор в твороге способствуют поддержанию плотности костной ткани и предотвращению остеопороза.

4. Улучшение пищеварения

Творог с живыми культурами помогает нормализовать микрофлору кишечника и поддерживает здоровье пищеварительной системы.

5. Поддержка нервной системы

Богатство витаминов группы B, особенно B12 и рибофлавина, помогает сохранить здоровье нервных клеток и улучшить энергетический обмен.

6. Возможное снижение риска некоторых видов рака

Кальций и пробиотики в твороге могут играть роль в снижении риска развития колоректального рака, поддерживая здоровье кишечника.

Возможные ограничения

Творог не подойдёт людям с непереносимостью лактозы или аллергией на молочные белки. Важно учитывать также уровень натрия и выбирать продукт с подходящими характеристиками.

Творог — универсальный и мощный союзник здорового питания. Он легко вписывается как в сладкие, так и в солёные блюда, помогает наращивать мышцы, заботится о здоровье костей и поддерживает пищеварение. Главное — соблюдать умеренность и выбирать качественные продукты.

Уточнения

Творо́г или тво́рог - нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Авто
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя Аудио 
Сосед в очередной раз всех обошёл: пустые бутылки превратил в броню для огорода
Садоводство, цветоводство
Сосед в очередной раз всех обошёл: пустые бутылки превратил в броню для огорода Аудио 
Не холодильник и не стиралка: прибор на вашей кухне, который сжигает больше энергии, чем 65 холодильников
Недвижимость
Не холодильник и не стиралка: прибор на вашей кухне, который сжигает больше энергии, чем 65 холодильников Аудио 
Популярное
Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения

Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?

Россию заполонили одноразовые авто: сколько лет живут машины нового поколения
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Чеснок в мае просит о помощи: три простых подкормки для богатого урожая
Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить
Змеи адаптируют яд к окружающей среде: вот что обнаружили исследователи
Битва народов — самый грандиозный военный памятник, построенный на костях русских воинов Сергей Лебедев Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
В лучших отелях туалеты чистят только этим — вам обязательно стоит попробовать
Стриженова высказалась о Ленине: а что, если бы у него не получилось в 1917
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Одна ошибка, которая может стоить собаке жизни: её совершают даже заботливые хозяева
Последние материалы
Пенсия в два раза больше: какие шаги нужно сделать уже сейчас
Этот город обогнал Нью-Йорк и Париж — но что скрывается за его спокойной атмосферой
Как превратить обычное печенье в замороженный десерт, который тает во рту
Марс приоткрыл завесу: таинственный череп озадачил тех, кто считал планету пустыней
Где другие цветы вянут, этот расцветает: лёгкий путь к роскошному саду в тени
Идеальная выпечка без хлопот: хитрости использования газовой духовки
Минута — и всё не по плану: собаки, которые могут стать смертельно опасными дома
Письмо выжившего пассажира Титаника продали за рекордную сумму
Она говорит, а стыдно мне: Сергей Соседов раскрыл секреты совместной работы с Ольгой Бузовой
Фен за 30 тысяч или за 3? Разбираемся, что действительно нужно волосам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.