Родригу Эшковал о матче с Химками: Дзюба любит побеждать, я видел его реакцию

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Португальский защитник "Акрона" Родригу Эшковал поделился впечатлениями о матче с "Химками", который завершился результативной ничьей (2:2) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Артём Дзюба

Он отметил, что Артём Дзюба показал высокий уровень мотивации и стремление к победе.

"Я видел реакцию Дзюбы. Артём тот человек, который всегда любит побеждать. Мы все хотели победить. Сегодня не было равнодушных на поле", — сказал Эшковал.

По словам Эшковала, все игроки команды хотели добиться успеха. После матча Родригу подчеркнул важность подготовки к следующим играм.

В 26-м туре РПЛ "Акрон" сыграл вничью с "Химками". Забитыми голами отметились Артём Дзюба и Родригу Эшковал. Португалец забил красивый мяч, отправив его через себя с линии штрафной на 67-й минуте, что стало важным моментом в игре.

Уточнения

Артём Серге́евич Дзю́ба (род. 22 августа 1988[…], Москва) — российский футболист, нападающий «Акрона» и сборной России.

