Суеверия Медведева: как связаны плохие тренировки и выход в 1/8 финала в Мадриде

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Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 10-е место в мировом рейтинге, поделился своими мыслями о выходе в 1/8 финала на грунтовом турнире "Мастерс" в Мадриде (Испания).

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Даниил Медведев

В матче третьего круга он одержал победу над аргентинским теннисистом Хуаном-Мануэлем Серундоло, который занимает 126-е место в мировом рейтинге. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Медведев отметил, что на тренировках чувствовал себя хорошо, но на матче всё было по-другому.

"Конечно, я немного нервничал, потому что у нас, теннисистов, есть небольшой предрассудок, что чем хуже ты тренируешься перед турниром, тем ярче выступаешь на нём, а чем лучше ты готовишься, тем хуже выступаешь в матчах", — сказал Медведев пресс-службе ATP.

Однако Медведев, по его словам, преодолел это суеверие и был готов показать свой уровень. Последним он, по его признанию, остался доволен.

В 1/8 финала турнира Медведев встретится с Брэндоном Накашимой из США. Действующим чемпионом турнира — Андрей Рублёв.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

