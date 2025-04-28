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Маццокки рассказал о детстве в Неаполе: у меня не было ни цента, я спал в куртке и притворялся

1:26
Спорт

Паскуале Маццокки, нападающий "Наполи", рассказал, что родившимся в Неаполе трудно выбрать другой вид спорта в детстве, ты всегда бросаешься в футбол, независимо от того, умеешь ты играть или нет.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

"Однажды я просыпался и хотел сделать десять обводок правой ногой и десять обводок левой ногой, в другой день я хотел удержать мяч в голове в течение пяти минут подряд. Все это помогает вам расти со временем и делает вас все более и более увлеченным этим видом спорта", — рассказал футболист.

Он добавил, что, когда вы ребенок, вы делаете это со страстью, и совсем другое дело, когда это становится работой.

"Моя карьера, которая началась в Серии D, не считая молодежных команд, которые были важны и помогли мне вырасти, была очень удовлетворительной", — оценил игрок "Наполи".

За время своей карьеры он многое отверг. Он не выходил куда-то с друзьями, потому что всегда думал о следующем дне и о том, что ему нужно хорошо потренироваться.

"Очевидно, я немного переборщил, но когда чего-то хочешь, ты не просто хочешь этого, ты должен работать, чтобы это получить. Жертвы? Ты не склонен смотреть на то, что за этим стоит, были дни, когда я спал в куртке, потому что у меня не было ни цента, и я был далеко от дома, у меня никого не было", — заключил Маццокки.

Уточнения

Паскуале Маццокки (итал. Pasquale Mazzocchi; род. 27 июля 1995, Неаполь, Италия) — итальянский футболист, крайний защитник клуб «Наполи» и сборной Италии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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