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Болельщики Реала в ярости из-за судьи финала Кубка Испании против Барселоны

1:03
Спорт

ФК "Реал Мадрид" понес драматический удар после матча с "Хетафе". Страсти в мадридском клубе кипят, и в клубе также царит большое возмущение по поводу судьи финала Кубка Короля.

Реал Мадрид
Фото: commons.wikimedia.org by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Реал Мадрид

Хотя Рикардо де Бургос Бенгоэчеа является международным арбитром с 2018 года, УЕФА ни разу не вызывал его для обслуживания матчей Лиги чемпионов. ФИФА также не учитывала его ни в одном соревновании.

Однако в Испании это был третий финал между "Реалом" и "Барселоной" после Суперкубков 2017 и 2023 годов.

"Это признание в Испании, которого он никогда не получал на международном уровне, но он все равно продолжает судить матчи такого калибра", — говорится в заявлении "Реала" о своей обеспокоенности по поводу судьи.

Финал Кубка Испании, матч "Барселона" — "Реал Мадрид" прошел в Севилье в субботу вечером. Победителем стала "Барса", которая выиграла со счетом 3:2.

Уточнения

Кубок Испании по футболу (исп. Copa del Rey — Кубок короля) — ежегодный кубковый турнир по футболу, проводящийся между испанскими футбольными клубами.

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