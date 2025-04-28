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Стал непобеждённым: Ханси Флик выиграл все финалы за Барселону и Баварию

1:05
Спорт

Ханси Флик стал абсолютным мастером больших матчей, и после "Баварии" его ждёт первый сезон мечты в "Барселоне".

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

60-летний тренер превратился в человека с "финальным ноу-хау", поскольку он не проиграл ни одного из семи финалов, в которых принял участие, как с "Баварией" в течение двух лет 2021-2023, так и с "блауграна" в этом году.

В частности, на счету бывшего тренера сборной Германии победа в Лиге чемпионов, Кубке Германии, Суперкубке УЕФА, Суперкубке Германии, клубном чемпионате мира, Суперкубке Испании и совсем недавно — победа в Кубке Испании в невероятно красивом по зрелищности и развитию финале против "Реала".

Ханси Флик выиграл все семь финалов, в которых он принимал участие за свою карьеру:

Кубок Германии

Лига чемпионов

Суперкубок УЕФА

Суперкубок Немецкой футбольной лиги

Клубный чемпионат мира ФИФА

Суперкубок Испании

Кубок Испании

Уточнения

Ханс-Ди́тер «Ха́нси» Флик (нем. Hans-Dieter «Hansi» Flick; род. 24 февраля 1965, Гейдельберг) — немецкий футболист, тренер и функционер. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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