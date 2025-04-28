Лига чемпионов: мысли УЕФА об отмене дополнительного времени и новая модель, которую хотят внедрить

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УЕФА рассматривает возможность внесения существенных изменений в плей-офф Лиги чемпионов в следующем сезоне с целью дальнейшего повышения зрелищности.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Evdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лига Чемпионов УЕФА

В частности, Федерация рассматривает возможность изменения нового формата соревнований с участием 36 команд, который был впервые реализован в этом году, и три основных принципа, которые она рассмотрит в конце мая, следующие:

Отмена дополнительного времени и серии пенальти

УЕФА рассматривает возможность отмены дополнительного времени в матчах на выбывание, когда в случае ничьей команды сразу будут пробиваться в серию пенальти.

Цель Федерации — избежать дополнительной усталости футболистов, которые играют дополнительные 30 минут в дополнительное время.

Преимущество домашнего поля в плей-офф

Второе соображение касается преимущества домашнего поля и, в частности, порядка матчей в четвертьфиналах и полуфиналах. Таким образом, команды, занявшие первые места в лиге, получат преимущество провести матч-реванш дома, что в настоящее время касается только 1/8 финала.

Возвращение "Защиты страны"

Последняя глава, которую УЕФА вынес на рассмотрение, — это восстановление "защиты стран", чтобы команды из одной страны не пересекались так рано. Как это произошло в этом году в плей-офф с "Парижем" и "Брестом", а также в 1/8 финала с "Байером" и "Реалом", "Реалом" и "Атлетико".

Причина в том, что эти матчи не привлекательны для публики. Благодаря "Защите стран" команды из одной страны могут пересекаться, начиная с четвертьфинала.

Уточнения

Ли́га чемпио́нов УЕФА (англ. UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.

