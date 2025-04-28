Лига чемпионов: мысли УЕФА об отмене дополнительного времени и новая модель, которую хотят внедрить

УЕФА рассматривает возможность внесения существенных изменений в плей-офф Лиги чемпионов в следующем сезоне с целью дальнейшего повышения зрелищности.
В частности, Федерация рассматривает возможность изменения нового формата соревнований с участием 36 команд, который был впервые реализован в этом году, и три основных принципа, которые она рассмотрит в конце мая, следующие:
УЕФА рассматривает возможность отмены дополнительного времени в матчах на выбывание, когда в случае ничьей команды сразу будут пробиваться в серию пенальти.
Цель Федерации — избежать дополнительной усталости футболистов, которые играют дополнительные 30 минут в дополнительное время.
Второе соображение касается преимущества домашнего поля и, в частности, порядка матчей в четвертьфиналах и полуфиналах. Таким образом, команды, занявшие первые места в лиге, получат преимущество провести матч-реванш дома, что в настоящее время касается только 1/8 финала.
Последняя глава, которую УЕФА вынес на рассмотрение, — это восстановление "защиты стран", чтобы команды из одной страны не пересекались так рано. Как это произошло в этом году в плей-офф с "Парижем" и "Брестом", а также в 1/8 финала с "Байером" и "Реалом", "Реалом" и "Атлетико".
Причина в том, что эти матчи не привлекательны для публики. Благодаря "Защите стран" команды из одной страны могут пересекаться, начиная с четвертьфинала.
Ли́га чемпио́нов УЕФА (англ. UEFA Champions League) — ежегодный международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.
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