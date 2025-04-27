Ширин Букли оставила послание Зинедину Зидану после её титула на ЧЕ по дзюдо

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Четвертый титул чемпиона Европы из четырех: фаворитка в категории до 48 кг Ширин Букли подтвердила свой рейтинг в среду в Подгорице, Черногория.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Dubyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Зинедин Зидан

В финале, встретившись с португалкой Катериной Коштой, француженка первой забила гол, но затем увидела, как ее соперница отыгралась, а затем увеличила количество штрафов благодаря своим атакам, пока не получила третью желтую карточку.

"Это безумие, я очень счастлива, очень, очень горда тем, что продолжаю оставаться непобежденной на чемпионате Европы", — отреагировала 26-летняя дзюдоистка на шоу Super Moscato в пятницу на канале RMC.

Как и на Олимпийских играх 2024 года в Париже, где она завоевала бронзовую медаль, Ширин Букли открыла медальный зачет Франции. Но на этот раз Зинедин Зидан не пришел ее поздравить.

"Нет, я не получила сообщение, но это неважно. Может быть, когда я стану чемпионкой мира, он пришлет мне сообщение. Надеюсь, он слушает Moscato Show: Зизу, я жду тебя", — сказала дзюдоистка.

Она добавила, что получила много других сообщений от действительно классных людей.

Уточнения

Ширин Букли (фр. Shirine Boukli; род. 24 января 1999, Aramon) — французская дзюдоистка, выступающая в весовой категории до 48 кг.

