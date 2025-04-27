Новак Джокович выдал сенсационную новость о своей дальнейшей карьере

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Что, если бы Новак Джокович сыграл свой последний матч на турнире "Мастерс 1000" в Мадриде? Потерпев поражение в субботу от Маттео Арнальди в своем первом матче на турнире в Мадриде, серб на своей пресс-конференции признал, что вполне возможно, что он не вернется на этот турнир в качестве игрока.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новак Джокович

Это означает, что человек, за плечами которого 24 турнира Большого шлема, может уйти на пенсию в ближайшие месяцы. Настоящая бомба в мире тенниса, поскольку Новак до сих пор отказывался говорить о завершении своей карьеры.

"Я играл свой последний матч в Мадриде? Может быть. Это возможно. Я не знаю, вернусь ли я. Так что я не знаю, не знаю, что сказать. Я имею в виду, что я вернусь, может быть, не как игрок, конечно. Я надеюсь, что этого не произойдет, но это может быть так", — сказал самый титулованный теннисист всех времен с горечью.

Уточнения

Но́вак Джо́кович (серб. Новак Ђоковић; род. 22 мая 1987[…], Белград) — сербский теннисист.

