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Юго Эмбер возмущён: Никто больше не хочет со мной тренироваться! Это сводит меня с ума

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Спорт

Хотя Юго Эмбер и решил продолжить сезон на грунтовых кортах, несмотря на перелом правой руки, у него возникли трудности с поиском партнеров для тренировок.

Игра в теннис
Фото: flickr.com by Steven Pisano from Brooklyn, NY, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Игра в теннис

Журналист L'Equipe Квентин Муане приводит гневную речь француза, занимающего 22-е место в мировом рейтинге, после его поражения от соотечественника Александра Мюллера во втором раунде турнира Masters 1000 в Мадриде.

"Никто больше не хочет со мной тренироваться! Для левши это и так сложно, а с отсутствием одного пальца становится еще хуже. В Мадриде я тренировался всю неделю. На прошлой неделе в Мюнхене я подписал контракт на тренировки с Черундоло. Но за час до тренировки, не сказав мне ни слова, он подписал контракт с другим парнем. Это сводит меня с ума! В результате я полчаса играл со своим физиотерапевтом. Это действительно мир акул", — сказал Эмбер.

Уточнения

Юго́ Эмбе́р (фр. Ugo Humbert, род. 26 июня 1998 года, Мец, Франция) — французский теннисист; победитель семи турниров ATP в одиночном разряде.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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