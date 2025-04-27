Юго Эмбер возмущён: Никто больше не хочет со мной тренироваться! Это сводит меня с ума

Хотя Юго Эмбер и решил продолжить сезон на грунтовых кортах, несмотря на перелом правой руки, у него возникли трудности с поиском партнеров для тренировок.
Журналист L'Equipe Квентин Муане приводит гневную речь француза, занимающего 22-е место в мировом рейтинге, после его поражения от соотечественника Александра Мюллера во втором раунде турнира Masters 1000 в Мадриде.
"Никто больше не хочет со мной тренироваться! Для левши это и так сложно, а с отсутствием одного пальца становится еще хуже. В Мадриде я тренировался всю неделю. На прошлой неделе в Мюнхене я подписал контракт на тренировки с Черундоло. Но за час до тренировки, не сказав мне ни слова, он подписал контракт с другим парнем. Это сводит меня с ума! В результате я полчаса играл со своим физиотерапевтом. Это действительно мир акул", — сказал Эмбер.
Юго́ Эмбе́р (фр. Ugo Humbert, род. 26 июня 1998 года, Мец, Франция) — французский теннисист; победитель семи турниров ATP в одиночном разряде.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.