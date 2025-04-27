Сон и фитнес: почему дополнительный час в кровати может ускорить результаты

2:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Будильник звенит, а перед вами дилемма: вставать на тренировку или остаться в уютной кровати? Кажется, что выбор между сном и спортом всегда даётся тяжело. Но на самом деле иногда лучший вклад в здоровье — это как раз дополнительный час сна.

Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Разбираемся, почему сон не только не мешает прогрессу, но и помогает быстрее достигать целей в фитнесе.

Почему недосып мешает похудению

Недостаток сна напрямую связан с набором лишнего веса. Исследования показывают: те, кто спит всего 6 часов в сутки, рискуют увеличить массу тела на 27%. А при 5-часовом сне риск возрастает уже до 73%.

Виновники — гормоны грелин и лептин. Первый усиливает чувство голода, второй отвечает за насыщение. После короткой ночи уровень грелина повышается, лептина — падает. В итоге организму постоянно хочется есть, а контролировать аппетит становится сложно.

Как недосып портит питание

Без полноценного сна не только усиливается голод, но и ухудшается качество пищевых решений. Исследования показывают: если не выспаться, вероятность выбрать калорийную, жирную или сладкую пищу возрастает на 45%. А значит, все усилия на тренировках могут быть сведены на нет одной неудачной трапезой.

Почему тренировки без сна неэффективны

Недостаток сна повышает уровень кортизола — гормона стресса. Он не только замедляет восстановление мышц, но и "отправляет" лишние калории прямиком в жировые запасы, особенно в области живота.

Более того, именно во сне восстанавливаются мышечные волокна и клетки организма. Пропущенные часы сна означают замедление прогресса и повышенный риск травм на тренировках: усталость снижает внимательность и координацию.

Вывод

Если утром чувствуете, что тело требует отдыха, не стоит корить себя за желание поспать. Иногда дополнительный час сна принесёт гораздо больше пользы, чем неэффективная тренировка на износ. Восстановленный организм лучше справится как с нагрузками, так и с задачей похудения.

Иногда лучший фитнес-план начинается с того, чтобы повернуться на другой бок — и набраться сил для настоящего рывка вперёд.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

