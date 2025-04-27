Воин выходного дня: может ли спорт только по выходным реально помочь здоровью

На Западе людей, занимающихся спортом только по выходным, называют "воинами выходного дня" (weekend warriors). Прозвище звучит скорее с иронией: перед глазами сразу встает образ уставшего офисного работника, который после субботнего забега или воскресной игры в теннис еле добирается до офиса в понедельник.
Долгое время считалось, что такие тренировки вредны: мол, риски травм повышаются, а пользы почти нет. Однако последние исследования опровергли эти страхи.
По рекомендациям ВОЗ, для здоровья нужно уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. Идеальный вариант — распределить нагрузку на 4-5 дней. Но в реальности не каждый готов выкраивать полчаса в будни, полные дел и забот.
Зато тренировки по выходным встроить в график проще. И вот отличная новость: исследование 2023 года показало, что даже занятия только по субботам и воскресеньям существенно снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые анализировали данные почти 90 тысяч человек. Выяснилось: те, кто тренировался только в выходные, ничем не уступали по уровню пользы тем, кто распределял активность в течение недели. Снижение риска инсульта, инфаркта и других заболеваний было сопоставимым.
"Анализ показал, что тренировки только в выходные дни, как и равномерная активность в течение недели, связаны с одинаковым снижением риска сердечных заболеваний", — отметил ведущий исследователь Шаан Хуршид.
И ещё один неожиданный факт: у "воинов выходного дня" риск получить травму не выше, чем у тех, кто занимается чаще.
Если вы выбрали формат "только в выходные", важно помнить несколько правил:
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.