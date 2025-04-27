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Воин выходного дня: может ли спорт только по выходным реально помочь здоровью

3:20
Спорт

На Западе людей, занимающихся спортом только по выходным, называют "воинами выходного дня" (weekend warriors). Прозвище звучит скорее с иронией: перед глазами сразу встает образ уставшего офисного работника, который после субботнего забега или воскресной игры в теннис еле добирается до офиса в понедельник.

Фитнес тренировка дома
Фото: Designed by Freepik by benzoix is licensed under Public domian
Фитнес тренировка дома

Долгое время считалось, что такие тренировки вредны: мол, риски травм повышаются, а пользы почти нет. Однако последние исследования опровергли эти страхи.

Что показали новые исследования

По рекомендациям ВОЗ, для здоровья нужно уделять физической активности не менее 150 минут в неделю. Идеальный вариант — распределить нагрузку на 4-5 дней. Но в реальности не каждый готов выкраивать полчаса в будни, полные дел и забот.

Зато тренировки по выходным встроить в график проще. И вот отличная новость: исследование 2023 года показало, что даже занятия только по субботам и воскресеньям существенно снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые анализировали данные почти 90 тысяч человек. Выяснилось: те, кто тренировался только в выходные, ничем не уступали по уровню пользы тем, кто распределял активность в течение недели. Снижение риска инсульта, инфаркта и других заболеваний было сопоставимым.

"Анализ показал, что тренировки только в выходные дни, как и равномерная активность в течение недели, связаны с одинаковым снижением риска сердечных заболеваний", — отметил ведущий исследователь Шаан Хуршид.

И ещё один неожиданный факт: у "воинов выходного дня" риск получить травму не выше, чем у тех, кто занимается чаще.

Как тренироваться в режиме выходного дня

Если вы выбрали формат "только в выходные", важно помнить несколько правил:

  • Не пытайтесь "добить" себя за два дня. Занимайтесь в комфортном темпе.
  • Сочетайте разные виды нагрузки: в субботу — силовая тренировка, в воскресенье — йога или аэробика.
  • Разминка и заминка обязательны, чтобы избежать травм.
  • Заботьтесь о питании: перед тренировкой — сложные углеводы, после — белки и углеводы для восстановления.
  • Следите за водным балансом, включая в рацион овощи и фрукты с высоким содержанием воды.
  • Используйте правильную экипировку - хорошие кроссовки важны даже для "разовых" пробежек.
  • Адекватно оценивайте силы: для подготовки к марафону одного уикенда в неделю будет недостаточно.
  • И главное — не корите себя за редкость занятий. Даже тренировки по выходным — это большой шаг к заботе о здоровье.

Тренировки только по выходным — это не повод для вины, а полноценный способ заботиться о себе. Даже если у вас нет возможности заниматься чаще, регулярная активность дважды в неделю уже способна поддерживать здоровье сердца, укреплять мышцы и улучшать общее самочувствие. Главное — делать это осознанно, с заботой о теле и без излишнего давления на себя. Ваш путь к сильному и здоровому телу может начинаться именно с этих небольших шагов!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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