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Ленивая фитнес-революция: 10 способов тренироваться лёжа и в кайф

2:33
Спорт

Хотите держать тело в форме, но вставать с дивана — слишком тяжело? Есть решение! Эти тренировки подойдут даже тем, кто хочет тренироваться лёжа и расслабленно.

Онлайн-тренировка
Фото: freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-тренировка

Лень 10 из 10: Растяжка и миофасциальный релиз

Мягкие растяжки, правильное дыхание и катание на ролике. Всё происходит лёжа, без спешки и напряжения. Расслабление приходит вместе с пользой для мышц.

Лень 9 из 10: Ленивое плавание

Плавать в своём ритме, без дистанций и соревнований — что может быть приятнее? Расслабленное плавание снимает стресс, разгружает позвоночник и помогает восстанавливаться.

Лень 8 из 10: Йога в мягком режиме

Да, йога требует усилий в некоторых позах, но мягкая практика с акцентом на дыхание превращает занятие в настоящее удовольствие. А финальная шавасана закрепит эффект.

Лень 7 из 10: Горизонтальный велотренажер

Идеальный вариант: крутите педали лёжа и спокойно читаете книгу или болтаете с подругой. Главное — всё-таки не забывать двигать ногами, иначе тренажер отключится.

Лень 6 из 10: Лёгкая силовая тренировка

Медленная прогулка от тренажёра к тренажёру, пара лёгких подходов — и мышцы слегка включаются в работу. Минимум усилий — максимум оправданной лени.

Лень 5 из 10: Групповой пилатес

В группе всегда можно спрятаться за спинами активных участников. Пока одни стараются, можно полежать на коврике или лениво выполнять упражнения.

Лень 4 из 10: Ходьба на беговой дорожке

Превратите дорожку в комфортную прогулку на минимальной скорости и без наклона. Отличный повод включить сериал и неспешно сжигать калории.

Лень 3 из 10: Аквааэробика

В воде усилия почти не ощущаются, но эффект будет чувствоваться после выхода на сушу. Лени добавит ещё и необходимость натянуть купальник.

Лень 2 из 10: Ленивые танцы

Выбирайте танцевальные классы вроде contemporary или strip dance, где всегда можно делать вид, что просто учитесь, а не активно тренируетесь.

Лень 1 из 10: Лёгкий ABS-урок

Работа на мышцы живота и спины в основном проходит лёжа. Да, придётся немного потрудиться, но зато вставать особо не потребуется.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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