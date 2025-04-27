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Хотите тонкую талию? Эти 3 движения создадут её быстрее любых скручиваний

1:51
Спорт

Сезон лёгких платьев и купальников уже на горизонте — самое время добавить в свою рутину пару эффективных упражнений, которые помогут подчеркнуть красивую линию талии. Причём без сложных программ и изнурительных тренировок.

Фитнес
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Фитнес

Хулахуп: талия в движении

Что выбрать

  • Обычный, утяжелённый (до 2 кг) или массажный обруч — зависит от твоего уровня подготовки и толщины подкожного жира.

Как заниматься

  • Крути хулахуп по 40 минут в день. Это не только тренировка мышц живота, но и отличная кардионагрузка.

Будь осторожна

  • При проблемах с почками, печенью, гинекологических заболеваниях и дефиците массы тела хулахуп лучше исключить.

Диск здоровья: талия как у балерины

Что это даёт

  • Во время вращения активно работают косые мышцы живота, формируя изящный изгиб талии.

Как выполнять

  • Вращайся на диске, удерживая спину прямой и напрягая пресс для стабилизации корпуса.

Будь осторожна

  • При межпозвоночных грыжах с выраженной неврологической симптоматикой заниматься на диске нельзя.

Ролик для пресса: идеальный рельеф

Почему это работает

  • Ролик прорабатывает не только пресс, но и мышцы-стабилизаторы, формируя чёткую линию талии и подтянутый живот.

Как выполнять

  • Встань на колени, возьмись за рукояти ролика под плечами. На вдохе медленно выкатывай его вперёд, на выдохе подкатывай обратно — за счёт мышц пресса, не прогибая спину.

Будь осторожна

  • Не выпрямляй руки полностью — береги суставы.

Маленький секрет успеха

Выбирай упражнения по настроению и физическому состоянию. А ещё лучше — сочетай их: так талия станет стройнее быстрее, а тренировки — интереснее!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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