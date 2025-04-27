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7 натуральных способов сжигать жир без диет и чудо-пилюль

2:19
Спорт

Избавление от лишнего жира — задача не из простых. Если вы с недоверием относитесь к чудодейственным БАДам и модным добавкам, хорошая новость: существуют натуральные способы ускорить метаболизм и поддержать свой организм на пути к стройности.

яблочный уксус
Фото: pxhere
яблочный уксус

1. Лимонная вода для старта дня

Полчашки тёплой воды с соком половины лимона или лайма натощак поможет активировать работу печени и ускорить пищеварение. Флавоноиды в цитрусовых способствуют расщеплению жиров и помогают бороться с лишним весом.

2. Замените мясо на сою

Употребление 25 г соевого белка в день помогает снижать уровень холестерина. Добавьте в рацион темпе, тофу, мисо-супы или соевое молоко, чтобы заменить часть животного белка на растительный.

3. Яблочный уксус перед едой

Пара ложек органического яблочного уксуса, выпитых перед основными приёмами пищи, способствуют лучшему пищеварению, контролю аппетита и замедляют накопление жировых отложений.

4. Острая пища ускоряет метаболизм

Добавляйте в блюда больше перца чили — капсиноиды, содержащиеся в красных перцах, активизируют жиросжигание, особенно в области живота.

5. Кардамон для ускорения обмена веществ

Аюрведа считает кардамон мощным стимулятором обмена веществ. Ежедневный приём всего 3 г кардамона в течение 12 недель способен улучшить липидный профиль и поддержать похудение.

6. Ашваганда и гуггул: натуральная поддержка

Ашваганда помогает регулировать стресс и уровень кортизола, улучшает обмен веществ и уменьшает воспаление. Гуггул также эффективен для снижения веса и нормализации уровня липидов. Эти средства доступны в виде порошка или капсул.

7. Экзотические ингредиенты на страже фигуры

Куркума, пажитник и листья карри помогают снижать уровень холестерина и препятствуют накоплению жира. Пажитник можно замачивать на ночь и есть утром, а листья карри — добавлять в зелёные коктейли или салаты.

Уточнения

Аюрве́да (आयुर्वेदः от санскр. आयुस् "āyus" и वेद "veda" — "знание жизни", "наука о долголетии", или "знание продолжительности жизни") — система альтернативной медицины с историческими корнями в Индии.

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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